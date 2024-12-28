Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’u, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürü ve 3. Bölge Müdürü ziyaret etti.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürü (MGM) Volkan Mutlu Coşkun ve Meteoroloji 3. Bölge Müdürü Zerrin Demiröz Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’a ziyarette bulundu. Gerçekleştirilen ziyarette misafirperverliğinden dolayı Vali Aksoy’a teşekkür eden Genel Müdür Coşkun, kendi editörlüğünde hazırlanan ‘Türkiye Yüzyılında Meteoroloji ’isimli kitabı takdim etti.