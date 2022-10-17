Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nce düzenlenen “Yeni basın kanunu’ çalıştayı son derece verimli geçti. Yeni kanunun tartışıldığı çalıştaya katılan gazeteciler, boş zamanlarında sportif etkinliklere katıldı. Etkinlikte Bartın’da yaşanan ve maden kazasında yaşamını yitiren işçiler anısına da şiir dinletisi yapıldı.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nin “Yeni Basın Kanunu’ Çalıştayı, Silifke’de bulunan Gençlik Spor İl Müdürlüğü Akkum Gençlik Kampında gerçekleşti. Çalıştay, Cuma günü yaklaşık 100 gazetecinin kampa katılmasıyla başladı. Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren deniz ve havuz keyfi yaşayan gazeteciler voleybol, basketbol, masa tenisi ve ayak tenisi oynayarak stres attı.

Çalıştay’da Cumartesi günü TBMM’den geçen kamuoyunda dezenformasyon yasası olarak nitelenen yeni basın kanunu tartışıldı. MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe, yeni kanunla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tepe, kanunun, “Basın özgürlüğünü sağlamak ve bu özgürlüğün kullanımı ile basın kartlarına ilişkin usul ve esasları belirlemek” olarak nitelendirildiğini hatırlattı. Ancak, ilgili kanunun basın özgürlüğü açısından da ciddi kaygılar doğurduğuna dikkat çekti. Başkan Tepe, internet haber sitelerine yönelik düzenlemeyle ilgili yönetmenliğin de 6 ay içinde Basın İlan Kurumu tarafından hazırlanacağını sözlerine ekledi. Çalıştay, ilgili kanun konusunda gazetecilerin sorduğu sorular ve düşüncelerini açıklamalarıyla son buldu.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü Akkum Gençlik Kampında ki çalıştaya katılan gazeteciler daha sonra düzenlenen plaj voleybol maçında boy gösterdi. Silifke’de bir programa katılan Akdeniz Belediye Başkanı M.Mustafa Gültak ile Başkan Yardımcısı Onur Gümüştok da, dönüşte kampa uğradı. Başkan Gültak ve yardımcısı Gümüştok, büyük çekişmeye sahne olan voleybol maçını bir süre izledikten sonrakamptan ayrıldı.

Gençlik Spor İl müdürü Ökkeş Demir de kampı ziyaret ederek, gazetecilerle bir süre görüştü. Başkan Tepe, tesisleri kendilerine açan Müdür Demir’e teşekkür etti. İl Müdürü Demir, kamuoyunu aydınlatma anlamında önemli bir görev üstlenen gazetecilere her zaman kapılarının açık olduğunu söyledi. Müdür Demir, kent genelindeki spor tesisleri ve devam eden yatırımlar konusunda da bilgiler verdi. Müdür Demir, akşam yemeğini gazetecilerle birlikte yedi. Kampın gece programında Bartın’da yaşanan maden faciasında yaşamını yitiren 41 madenci anıldı. Gazeteciler yakılan kamp ateşi etrafında toplanarak, şiir dinletisi ile madencileri andılar.