MGC merkez binasında toplanacak olan mont, kaban, atkı, bere, battaniye, eldiven, yün içlik, cep ısıtıcısı, ısıtıcı, uyku tulumu gibi malzemeler Mersin Valiliği ve AFAD koordinasyonunda deprem bölgesine sevk edilecek.

Kahramanmaraş merkezli 10 kenti etkileyen depremler nedeniyle ülke genelinde yardım için seferberlik başlatıldı. Mersin Gazeteciler Cemiyeti de “Şimdi birlik zamanı, depremin yaralarını birlikte saralım” diyerek yardım kampanyası başlattı.

Akdeniz Belediyesinden deprem bölgesine su ve yakacak desteği

Akdeniz Belediyesinden deprem bölgesine su ve yakacak desteği

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) depremzedelere ulaştırmak için yardım kampanyası başlattı.

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