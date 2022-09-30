Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) ile Türk Kızılay arasında imzalanan “Medya Mensupları İlk Yardım Bilgilendirme İşbirliği Protokolü” kapsamında Mersin’deki gazetecilere ilk yardım eğitimi verildi.

Gaziantep’teki trafik kazasında İhlas Haber Ajansı muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut

Yakup Tanrıöver’in de aralarında bulunduğu 16 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Çukurova

Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) ve Türk Kızılay arasında “Medya

Mensupları İlk Yardım Bilgilendirme İşbirliği Protokolü” imzalanmıştı.

Türkiye genelindeki 22 ilk yardım merkezinde basın mensuplarına eğitim verilmesini içeren protokol

kapsamındaki eğitim Mersin’de de hayata geçirildi. Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) öncülüğünde,

cemiyetin toplantı salonunda gerçekleşen eğitime MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe, Başkan

Yardımcıları Şevket Coşkun ile Ali Ekber Şen, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kemal Köseoğlu ve kentteki

birçok gazeteci katıldı.

Açılış konuşmasını yapan MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe, ilk yardımın önemine değinerek şunları

söyledi: “Gaziantep’te yaşanan kaza sonucu iki meslektaşımız hem kazazedelere yardım etmek

amacıyla hem de görevlerini yapmak amacıyla orada bulunuyorlardı. Ve sonrasında yaşanan diğer

kaza sonucu meslektaşlarımız hayatlarını kaybettiler. Bundan dolayı hayatlarını kaybeden

meslektaşlarımıza ithafen Türk Kızılay’ı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu işbirliği ile böyle bir proje

hayata geçirildi. İlk yardım çok önemli. Özellikle basın mensupları olarak olayların ilk safhasında yer

alıyoruz, en sıcak aşamalarında oralarda oluyoruz. Belki de en küçük bir müdahalemiz bir insanın

hayatının kurtulmasına sebep olur. Mesleki görev mi ilk yardım mı diye sorarsanız hiçbir şey insan

hayatından önemli değil. Bu yüzden alabileceğimiz her türlü bilgi bize güç katacaktır. Türk Kızılay’ına

çok teşekkür ediyorum bize bu güzel eğitimi verdikleri için.”

Konuşmanın ardından Türk Kızılay görevlileri toplantıya katılan basın mensuplarına trafik kazası

anında alınacak güvenlik önlemleri ve ilk yardım hakkında bilgi verdi. Daha sonra MGC Başkanı Tepe

ve Türk Kızılay ilk yardım uzmanları, katılımcılara sertifikalarını takdim ettiler.