Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) ile Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEÜSEM) arasında, hizmet içi eğitim rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesine ait işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu ve MEÜSEM Yönetiminin katılımıyla MEÜSEM Merkez Müdürü Prof. Dr. İlhan Ege ve MGC Başkanı Kaya Tepe tarafından imzalandı.