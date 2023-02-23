Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Rüstem Kaya Tepe, depremzede gazetecilerin çok zor şartlar altında görev yaptığını ve unutulmaması gerektiğini belirterek, "İnternet ve elektrik sisteminin, matbaaların zarar görmesi ve habercilerin kullanmış olduğu ekipmanların kullanılamaz hale gelmesi, gazetecilerin görevlerini yapmasına engel oluyor. Kentlerinde kalan bir kaç gazeteci şu an sadece cep telefonu ile uygun olan bir alanda göçebe şekilde habercilik yapmaya çalışıyor" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisi ile hayatlarını kaybedenlerin sayıları her geçen gün artarak devam ediyor. Depremin etkilediği 11 kentte toplamda 25 gazeteci yaşamını yitirdi. Gazete, televizyon ve radyo kanallarının bulunduğu binalar ya yıkıldı ya da ağır hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi. Sağ kalan gazetecilerin büyük kısmı ise yaşadığı kentleri terk etmek zorunda kaldı. MGC Başkanı Kaya Tepe, gazetecilerin deprem bölgesinde yaşananları kamuoyuna çok zor şartlar altında aktardığını ifade etti.

Deprem felaketi sonrasında yerel medyanın gelir kaynağı olan abone ve reklam gelirlerinin sıfıra indiğini de kaydeden Tepe, "İnternet ve elektrik sisteminin, matbaaların zarar görmesi ve habercilerin kullanmış olduğu ekipmanların kullanılamaz hale gelmesi gazetecilerin görevlerini yapmasına engel oluyor. Kentlerinde kalan bir kaç gazeteci şu an sadece cep telefonu ile uygun olan bir alanda göçebe şekilde habercilik yapmaya çalışıyor. OHAL nedeniyle kamu kurumları da bütün ihaleleri ilansız olarak yapabileceği için buradan da bir gelir sağlanamayacak. Dolayısıyla yerel medyanın bu şartlarda yaşama şansı kalmıyor. Kentteki siyasiler şu an için bu sorunlara kayıtsız kalıyor. Gazetecilere görevlerini yapabilmeleri için çadır, karavan ve prefabrik yapı gibi yaşam alanları ve imkanları sağlanmalı. Ekipman, elektrik ve internet desteği verilmeli. Ekonomik destek sağlanmalı" şeklinde konuştu.

İlgili kurumların ve meslek örgütlerinin acil olarak devreye girmesi gerektiğini söyleyen Tepe, uygun şartların oluşması için kurumların tüm güçleri ile gazetecilere destek vermeleri gerektiğinin altını çizdi.