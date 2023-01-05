Ticaret Lisesi Mezunlar Derneği yeni ve eski yönetimi başlattıkları bağış kampanyası ile okullarına ses sistemi hediye ettiler.

Ticaret Lisesi Mezunlar Derneği yeni ve eski yönetimi başlattıkları bağış kampanyası ile okullarına ses sistemi hediye ettiler.

Kısa sürede topladıkları bağışlar ile aldıkları ses sistemini bugün okul müdürü Şenol Kadem’e teslim ettiler. Mezunlar Derneği Başkanı Dilek Demirel konu ile ilgili yaptığı açıklamada; "24 Kasım’da okulumuzda yaptığımız Öğretmenler Günü ziyaretimizde bizden talep edilen ve uzun zamandır okulumuzda eksik olduğu belirtilen ses sistemi ile ilgili başlattığımız bağış kampanyası olumlu sonuçlar verdi, derneğimiz eski üyelerinden Muhammed Akçelik ve Ahmet Aksoy’un büyük destekleri ile ihtiyacımız olan meblağı toplayarak okulumuza güzel bir ses sistemi almanın gururunu yaşıyoruz. Kampanyamıza destek veren okulumuz eski mezunlarına, bağışta bulunan gönüllülerimize, okulumuz dışından destek veren herkese, öğretmenlerimize ve idarecilerimize mezunlar derneği yönetimi olarak teşekkür ediyoruz. Biz Dernek yöneticileri olarak mezun olduğumuz okulumuzun eksiklerini gidermek adına bir yola çıktık siz değerli bağışçılarımızın ve yardımseverlerin de desteğiyle İnşallah okulumuzda birçok yeniliğe adım atacağımıza inanıyoruz. Sıradaki hedefimiz okulumuzun spor salonunu yenilemek bunun için de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden bize destek olmalarını rica ediyoruz şimdiden hepinize teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.