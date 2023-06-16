Amasya Üniversitesi’nin düzenlediği mezuniyet töreninde, 6 Şubat’taki deprem felaketinde hayatını kaybeden okul öncesi öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi Hilal Kara’nın arkadaşlarının açtığı pankart, duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Öğretmen olma hayali yarım kalan Hilal’in arkadaşları "Bizim kalbimizde en güzel öğretmen sensin" yazılı pankarttaki fotoğrafının önünde gözyaşları döktü.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkım ve 50 binden fazla insanın ölümüne yol açan deprem felaketinde 5 öğrencisini kaybeden Amasya Üniversitesi, mezuniyet töreninde o öğrencilerini saygıyla andı. Amasya Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi Adıyamanlı Hilal Kara’nın arkadaşları da en mutlu günlerinde dostlarını unutmadı.

Birlikte mezun olma hayali kurarken depremde en yakın arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını anlatan Buse Toprakçı, “Hilal’in tek hayali okulu bitirip öğretmen olmaktı. ‘Sizi bilmem ama ben atanacağım’ derdi. Biz atandıktan sonra onun için birer öğrenci okutacağız” diye konuştu.

Gözyaşları hakim olamayan Aslı Zencir de Hilal’in isminin bir okulda yaşatılmasını istedi.

Amasya Üniversitesi 2022-2023 akademik yılı mezuniyet törenine Amasya Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin ve Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, akademisyenler ile öğrencilerin yakınları da katıldı.