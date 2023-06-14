Muğla’nın Köyceğiz Müftülüğü İsmail Kan 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencilerinin mezuniyet töreni duygulandırdı.

Açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, “2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının sona ermesi nedeniyle Müftülüğümüze bağlı tüm kurslarımızda sene sonu etkinlikleri düzenlenmekte olup bugün de İsmail Kan 4-6 Yaş Kur’an Kursumuzun minik öğrencilerinin mezuniyet sevinçlerine ortak olmak için buradayız. 4-6 Yaş Kur’an Kurslarımızda, çocuklarımız Allah’ı ve Peygamberimizi sevgi temelli tanıyıp, Milli ve manevi değerlerle mücehhez olarak kendi seviyelerine uygun bir şekilde yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i öğreniyorlar. Ben başta tüm Kur’an Kursu hocalarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor yavrularımızı da kutluyorum. Rabbim bahtlarını açık etsin.” dedi.

Minik öğrencilerin programı Türk Bayrağını açarak yapmaları ve gösterileri herkesi duygulandırdı. Törenin ilerleyen bölümlerinde öğrenciler, Kur’an tilaveti gerçekleştirerek öğrendikleri ayetleri büyük bir heyecanla okudular. Ayrıca, duygusal şiirlerin seçildiği bir bölümde öğrenciler şiirlerini okudular ve tiyatro gösterisiyle birlikte dinî hikâyeleri canlandırdılar. Davetlilere unutulmaz bir gün yaşatan mezuniyet programı, öğrencilere protokol üyeleri tarafından karneleri ve başarı belgelerinin verilmesi, hatıra fotoğrafı çekimi ve yapılan ikramlarla sona erdi.

Köyceğiz İmam-Hatip Orta Okulu konferans salonunda düzenlenen mezuniyet programına İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Ten, İlçe Yazı İşleri Müdürü Fatih Göktürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Ercan Ceylan, İlçe Nüfus Müdürü, İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Abdullah Gümüş, Vaizler Rauf Evleksiz, Belkıs Ulusan, Din Hizmetleri Uzmanı Mustafa Özdil, Kuran Kursu Öğreticileri Ayşe İlhan, Hacer Aydın ile öğrencilerin aileleri ve yakınları iştirak ettiler.