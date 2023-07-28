Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim ve Heykel Bölümleri Mezuniyet Sergisi gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim ve Heykel Bölümleri 2022-2023 dönemi mezun öğrencilerinin eserlerinden oluşan mezuniyet sergisi Mihri Müşfik ve Müfide Kadri Sanat Galerilerinde ziyaretçilerle buluştu. 13 öğrencinin farklı disiplinlerden çalışmalarının yer aldığı sergi günümüz sanatına yeni bir perspektiften bakmayı, çoklu düşünmeyi ve alternatif yaklaşımları benimsiyor.