Yaşar Üniversitesi 2022-2023 akademik yılı mezuniyet törenleri coşkuyla gerçekleşti. Keplerini havaya fırlatan bin 100 öğrenci, yeni yaşamlarına uğurlandı. Törenlerde; fakülte, yüksekokul ve enstitülerden mezun olan öğrenciler aileleriyle birlikte büyük mutluluk yaşadı. Törenlere; Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı H. İbrahim Gökçüoğlu, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Yaşar Topluluğu İcra Başkanı ve Mütevelli Heyet Üyesi Dr. Mehmet Aktaş, Yaşar Topluluğu İcra Başkan Yardımcısı Turgut Sarıoğlu, Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, Pınar Su ve İçecek Operasyonlar Direktörü Koral Kalpaklıoğlu, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar, TMMOB İçmimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Burcu Yazgan, rektör yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Yaşar Üniversitesi lisans birincisi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Özüm Bağtaş olurken, ön lisans birincisi ise Mimari Restorasyon Programı öğrencisi Buse Gümüş oldu.

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, törende yaptığı konuşmada "Yeni mezunlarımızı, hayallerini gerçekleştirecekleri, başarılarla dolu bir geleceğe uğurlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Sizler geleceğin liderleri olmaya hazırlanıyorsunuz. İşte tam bu noktada, bizzat tanışma fırsatı bulduğum ve kendi çalışma hayatımda da fikirlerini önemsediğim Profesör Manfred Kets de Vries’ın ’Liderlikte 4H Modelinden bahsetmek istiyorum. Bunlar; humility, humanity, hope, humor; yani alçakgönüllülük, insaniyet, umut vericilik ve mizahtır. Bahsedilen alçakgönüllülük; kendini bilmektir. Zafiyetlerini ve güçlerini iyi tanıyıp kendini iyi yönetebilen, her fikri dinleyen bir kişi ancak lider olabilir. Vries’in insaniyet özelliğinde değinmek istediği ise liderin organizasyon içerisindeki diğer insanlara karşı duyarlı olması, empati yaparak insancıl bir yaklaşımla iletişim kurmasıdır. Lider; heyecanlı, enerji dolu ve geleceğe dair umut vericidir. Umut vererek, çevresindekilerin pozitif duygularını besleyecektir. Vries, 4 temel unsurun sonuncusu olarak mizahtan bahseder. Stresle baş etmenin etkili bir yolu olan mizah, herkes için stresten uzak, keyifli bir ortam oluşturabilmek adına önemli bir özelliktir. Özetle alçakgönüllü, insani değerleri yüksek, geleceğe umut veren ve pozitif yaklaşımlı olmalıyız. Atatürk, ’Türk milletinin geleceği, gençlerimizin doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmiyle büyük ve parlak olacaktır.’ demiştir. Ben de sizlerin, öncelikle doğru ve adil bir insan olacağınıza, başarılarınızla kendinize, çevrenize ve geleceğe ’değer katacağınıza’ inanıyorum" diye konuştu.

"Sizlerin arasından da önümüzdeki yıllarda birçok ilke imza atanlar çıkacak"

Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer ise mezunlara seslenerek, "Toplumumuzdaki ihtiyaçları görerek, İzmir ve Türkiye’nin kalkınmasına, bilime, eğitime, sanata, spora katkı sağlayan, yenilikçiliği ve girişimciliğiyle örnek olan duayen iş insanı kısa bir süre önce aramızdan ayrılan kurucumuz ve ebedi Fâhri Başkanımız Selçuk Yaşar’dan aldığımız ilhamla çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Onun, 22 yıl önce, ’Bilim, Birlik, Başarı’ ilkesiyle çıktığı yolda bugün binlerce mezun yürüyor. İnanıyorum ki, sizlerin arasından da önümüzdeki yıllarda birçok ilke imza atanlar çıkacak. Bu akademik yılın ikinci döneminde büyük deprem ve sel felaketleri yaşadık. El ele, omuz omuza vererek tüm sorunların üstesinden gelmeye, yaralarımızı en kısa sürede ve etkin şekilde sarmaya çalıştık. Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü öğrencimiz Adem Şanal’ı maalesef bu elim deprem felaketinde kaybettik. Bu vesileyle, hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, tüm yaralananlara da acil şifalar diliyorum. Sevgili mezunlar, tutkunuzu takip edin. Hayatta gerçek mutluluğu elde etmenin yolu, tutkulu olduğunuz bir alanı keşfetmek ve onunla ilgili çalışmalara yönelmekten geçer. İkincisi; sürekli öğrenme ve kendinizi geliştirme yolunda ilerleyin. Yeni beceriler edinmeye, kendinizi geliştirmeye ve değişen dünyaya ayak uydurmaya her zaman açık olun. Üçüncüsü; büyük başarılara ve deneyimlere ulaşmak için bazen risk almak gerektiğini bilin. Yeni fırsatlarla karşılaştığınızda, korkularınızı bir kenara bırakın ve cesaretli adımlar atın. Son olarak, başarılı bir kariyer ve mutlu bir hayat için, çevrenizdeki insanlarla iş birliği yapmaktan çekinmeyin. Birlikte daha büyük başarılara imza atabileceğinizi unutmayın" dedi.

Okul birincisi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Öğrencisi Özüm Bağtaş da, yaş kütüğe yıldız çaktıktan sonra yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugün bu kürsüde sizin karşınızda olmaktan gurur duyuyorum. Sanatı mesleğim olarak seçtiğim zaman bu işin bu kadar zor olduğunu fark etmemiştim; ama iyi olduğunuz ve tutkuyla bağlı olduğunuz bir işi yapmak başarı ve mutluluğu beraberinde getirir. Bazen motivasyon kaybı yaşadım, bazen umutsuzluğa düştüm. Vazgeçmeyi ve çalışmayı bırakmayı asla düşünmedim. Şöyle geriye baktığımda, çok güzel hâtıralar ve arkadaşlıklar biriktirmişim. Kışın sınav zamanları performanslarımızı beklerken saç kurutma makinesiyle parmaklarımızı ısıttığımızı, çalışma odalarımızda çalışırken bölüm kedimiz Mimi’nin bile tahammül edemediği şekilde çalınca birbirimizi motive ettiğimizi, birbirimizin konserlerini gururla alkışladığımızı ve rekabetin değil sevginin ön planda olduğu dostlukları asla unutmayacağım. Beni kemanla buluşturan, sevdiren, yeteneğimi keşfeden hocam İlke Gülye Köse’ye, beni kemanda ileriye taşıyan ve geliştiren hocam Zehra Sak Brody’e, her zaman beni destekleyen, elini üstümden hiç çekmeyen canım hocam Pınar Dinçer’e, hepsinden çok önemli bilgiler öğrendiğim Paolo Susanni, Başar Can Kıvrak ve bölüm başkanımız kıymetli hocam Aslı Giray Akyunak’a çok teşekkür ederim. Ve tabii ki canım ailem; her zaman bir dağ gibi arkamda olan babama, motivasyonum her düştüğünde beni ayağa kaldıran anneme ve bana olan sevgisini ve güvenini hissettiren canım kardeşime çok teşekkür ederim. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Bütün ümidim gençliktedir’ sözünü benimseyerek biz gençler ilimle, irfanla, sanatla ülkemizi yarınlara taşıyacağız."