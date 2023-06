Eskişehir’de sekizinci sınıf öğrencisi Narin Daşdemir, mezuniyetinde giymek istediği elbiseyi almak için tarlaya çalışmaya gittiğini öğrenen hayırseverler, genç kızın hem hayalini gerçekleştirdi hem de sınavına daha rahat hazırlanmasını sağladı.

Narin Daşdemir, Odunpazarı İlçesi Gündoğdu Mahallesi’nde yaşıyor. Sekizinci sınıf öğrencisi Narin Daşdemir, yıl sonunda düzenlenen mezuniyeti için elbise almaya karar verdi. Fakat ailesinin maddi imkanlarının kısıtlı olduğunu ve elbise satın almanın onları sıkıntıya sokacağını öngören 13 yaşındaki Daşdemir, devamsızlık hakkını ve tatillerini kullanarak tarlalara tarım işçisi olarak çalışmaya gitti. Bu yıl lise sınavına da giren Narin, hem sınava hazırlanıp hem de tarlaya çalışmaya gidiyordu. Oldukça zorlanan Narin Daşdemir’in durumunu gören ‘uSTaWSLaR’ isimli yardım grubu öğrenciye yardım için kolları sıvadı. Grup üyeleri öğrencinin tarlada çalışmayıp sınavına hazırlanması için ona istediği mezuniyet kıyafetini hediye etti. Yapılan jest karşısında oldukça mutlu olan Narin Daşdemir, mezuniyetinde kıyafetini giyip kep attı.

“Eti Sosyal Bilimler Lisesi’ni istiyorum”

Mezuniyette giymek istediği kıyafet için çalıştığını belirten Narin Daşdemir, “Maddi durumumuz fazla olmadığı için tarlaya gelmeyi düşündüm. Bu ‘uSTaWSLaR’ ailesi bunu duymuş, benim derslerime çalışmam gerektiğini düşünerek bana yardımcı oldular. Çok teşekkür ederim. Lise mezuniyet kıyafetimi onlar aldı. Tarlaya yine gelerek aileme biraz destek oldum. Hemen hemen bir ay falan çalıştım. Bazen ablamla bazen de annemle geldiğim oldu. Bayağı zorlandım, mesela benim bu sene liseye giriş sınavlarım vardı ama tarlaya geldiğim için onlara fazla zaman ayıramıyorsum. Tarlaya geldiğim zamanı derslerime ayırsaydım belki biraz daha eğitimime katkım olurdu. Eti Sosyal Bilimler Lisesi’ni istiyordum, sınava girdim artık sonuçları bekliyorum. Şu an özendiğim biri var, Aydın abiden özenerek askerlik istiyorum. Şu an olursa askerlik düşünüyorum. Bu zamana kadar çok iyilik gördüm. Yani bayağı bir insana dokunan insanlar, bu zamana kadar bana çok şey kattılar. Eğitim olsun, manevi falan olsun her türlü büyük katkıları oldu” dedi.

“Mezuniyetinde gittim, yanında bulundum.”

Grup adına konuşan Satı Pir, öğrencinin çalışması yerine okuması gerektiğini söyledi. Ustawslar grubunda toplanan yardımla Narin isimli öğrenciye elbise alındığını söyleyen Pir, “Ustaws annesiyim, kamp annesiyim. Komşularımız, zaten maddi durumları iyi değil, buraya Ağrı’dan göç ettiler. Baba inşaat işçisiydi, şanssız bir kaza geçirdi. Baba kaza geçirince anne çalışmak zorunda kaldı ve çocuklarıyla birlikte hafta sonları tarlada çapa yaparak eşine destek oldular. Hatta bu arada anne işe gidince kızımızın ablası da okulu bırakarak dışarıdan liseyi bitirdi. Çünkü evde çocuklar var, küçük kardeş var, onlara destek olmak için o da kendi eğitiminden fedakâr oldu. Tarlaya geldikleri için ders çalışmıyorlar çünkü akşam geç saatte geliyor. En son gördüğümde içim parçalandı. Çünkü her tarafı kabarmıştı ve kazandığı parasını ertesi gün ilaç parası olarak kullanmak zorunda kaldı. Bunu hemen ustavs ailesine haber verdik. Böyle böyle bir olay var dedik, hepsi de çok duyarlıydılar sağ olsunlar. Elbisesini ve ayakkabısını aldılar. Ondan sonra işte kızım bize en iyi bir şekilde mezuniyetine gitti. Ben de mezuniyetinde gittim ve yanında bulundum. Yani dersleri konusunda tabii ki hiçbir yerden destek almadan çalışmak zor oldu. Mesela ders çalışmak için şartlar da mükemmel değil. Diyorum ya zaten kan bağı lazım değil, can bağı lazım, gücümün yettiği buna pes tende olduğu sürece ben her şeyleriyle yanlarındayım. İnşallah Allah yar ve yardımcısı olsun. Her zaman söylediğimiz gibi ‘İstikbal göklerdedir’. Mustafa Kemal’in askerleri olarak onları da bu ülkeye iyi bir insan, iyi bir asker olarak yetiştirebilirsek, öyle görürsem ne mutlu bana bu dünyada cenneti yaşamış olacağım inşallah” diye konuştu.