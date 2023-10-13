Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde (İİBF) bu yıl başlatılan Mezun Yüzler Projesi ile İİBF mezunlarının kendi programlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerle buluşması ve onları kariyer yolculuklarında motive ederek esinlendirmeleri sağlanıyor.

İİBF Dekanlığı ve İİBF Bölüm Başkanlıklarının iş birliğiyle yürütülen proje çerçevesinde önceki dönemlerde mezun olmuş ve kariyerlerinde başarılı olan İİBF mezunlarının profilleri oluşturuldu. Mezunların profilleri oluşturulurken, kendilerinden üniversite ve sonrasındaki eğitim geçmişleri, kariyer öyküleri, üniversite yıllarından unutamadıkları, kendilerini mutlu eden anıları, İİBF’de öğrenci olmanın kendileri için ne ifade ettiği ve şu anda mezun oldukları programlarda kayıtlı öğrencilere önerileri gibi sorulara cevap vermeleri istendi.

İİBF Dekanı Prof. Dr. Dağdemir: “İİBF 65 yıllık geçmişiyle oldukça nitelikli bir mezun profiline sahip”

Mezun Yüzler Projesi ile ilgili olarak görüşlerini paylaşan İİBF Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir, söz konusu projenin önemine değinerek şunları aktardı;

“Tarihsel kökeni 1958 yılında kurulan ve Eskişehir’deki yükseköğretim hayatını başlatan Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne dayanan İİBF, 65 yıllık geçmişiyle oldukça nitelikli bir mezun profiline sahip. Mezunların şu anda fakültemizde öğrenim gören öğrencilere ilham vermelerini sağlamak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Öte yandan tüm mezunlarımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz ve bu gururu projemiz yoluyla mevcut öğrencilerimiz için yeni ve farklı bir motivasyona dönüştürüyoruz. Projenin gelişimine destek veren herkese teşekkür ederiz.”