Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Yunusemre Mesleki Eğitim Merkezi bünyesindeki Sarıgözoğlu Şubesi’nden mezun olan öğrencilerin mezuniyet heyecanına ortak oldu. 18 öğrencinin eğitim gördüğü Sarıgözoğlu Şubesinde öğrencilerin hepsi kadroya geçmeye hak kazandı.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen törene Vali Yaşar Karadeniz, Manisa OSB Bölge Müdürü Funda Karaboran, Sarıgözoğlu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıgözoğlu, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Mezuniyet töreninde konuşan Vali Yaşar Karadeniz, Türkiye’nin en çok ihtiyacı olan işgücünün ara eleman ve yetişmiş eleman olduğunu belirterek, “Ara eleman ve yetişmiş elemanların diplomalı olup olmamasından ziyade kendisini iyi yetiştirmiş elemanlar olmaları önem arz ediyor. Bu eleman ihtiyacımızı giderebileceğimiz okullar da meslek okullarıdır. Özellikle sanayi kuruluşları ile iç içe geçmiş ve uygulamalı eğitim veren okullar öğrencilerin yetişmesi açısından diplomanın yanında aranılan eleman olma pozisyonuna getirme açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Burada almış olduğunuz eğitimle birkaç adım daha önde olduğunuzu düşünüyorum. Sizler de inşallah istihdam edildiğiniz kurumlarda yükseleceksiniz, ilerleyeceksiniz, kendinizi geliştireceksiniz ve oralarda yetişmiş birer yönetici, ara eleman pozisyonundan ara yönetici pozisyonuna geçeceksiniz. Belki de üst düzey eğitiminizi de üstüne koyarsanız o şekilde şirketlerin ana yöneticilerinden ya da CEO’larından biri olabilirsiniz” dedi.

Bir yeri yönetmek için önce oranın ne iş yaptığını bilmek gerektiğine değinen Vali Karadeniz, “Bunun uygulamasının sizin elinizde olması lazım. Bizim mühendislik aşamasında yaşadığımız en büyük eksiklik bu. Mühendis yetiştiriyoruz ancak mühendis sahaya geldiğinde okuldan mezun olduğunda yanındaki işçisinden daha iyi iş bilecek ki onu gerçekten yönetebilsin, ona mühendislik yapabilsin. İşte o aşamaya kendini getiren bir insan ister mesleki eğitim merkezi ister meslek lisesi bitirmiş olsun diğerlerine göre iş hayatında çok daha başarılı olurlar. Buraya gelirken ben inanıyorum ki severek isteyerek geldiniz. Bu da sizin başarınıza başarı katacak bir pozisyondur. Sarıgözoğlu firmasının yapmış olduğu üretim de ülkemizin gurur kaynağıdır. Otomotiv sektöründe oldukça başarılı işler ortaya koyuyor ve sizler dışarıda herhangi bir yerde gezerken yolda gördüğümüz her araçta kendi emeğinizi kendi alın terinizi görmüş olacaksınız. Bu da işin ayrı bir gurur kaynağıdır. İnşallah sizlerin başarısı da sizden sonraki arkadaşlarınıza örnek olur diyor hepinize mezuniyetinizden sonraki hayatınızda başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Karadeniz tarafından mezun olan öğrencilere başarı belgeleri verildi. Tören, keplerin havaya fırlatılması ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.