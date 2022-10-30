Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Koç yaptığı açıklamada “Etkinliğin gerçekleşmesinde bağış yapan ve fidan dikimine katılan herkese teşekkür ederiz. Her fidanın üzerinde bağışçıların isimlerini yazılması sayesinde ormanımız hatıra özelliği kazanmış oldu” dedi.

Düzenlenen etkinliğe Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Koç, fakülte personeli, öğrenciler ve mezunlar katıldı.

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