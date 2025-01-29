Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nden mezun olan ve kendi okullarında göreve başlayan akademisyenler Dekan Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban’ı makamında ziyaret etti. BUBFA eski adıyla BUBYO mezunlarından Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çolakoğlu, bir dönem Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Özkan Demir, Dr. Öğr. Üyesi M. Tahsin Liceli ve Öğr. Gör. Hakan Alakuş mezun oldukları okulda öğretim elemanı olarak göreve başlamalarının ardından Dekan İlban’a ziyarette bulundular.

Eski öğrencilik yıllarıyla ilgili hatıralara ilişkin hasbihal edilen ziyarette Dekan İlban, öğrencileri ve aynı zamanda yeni meslektaşlarına yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konu ile ilgili kısa bir açıklamada yapan İlban “Bugün BUBFA ailesinin büyümesini kendi iç kaynaklarımızla sağlıyor olmaktan çok mutluyum. Öğrencilerimle bugün aynı mesaiyi paylaşıyor olmak benim için gurur verici. Hem kurumumuza hem de bölgemize yaptığımız katkıyı öğrencilerimle daha ileri bir noktaya taşıyacağımızdan hiç şüphem yok. Kurumumuza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Çok çalışması gerekliliğinin altı çizilen ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sonlandırıldı.