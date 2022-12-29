Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Kariyer Planlama ve Mesleki Tanıtım Etkinlikleri çerçevesinde Avukat Kazım Demir’i konuk ederken, Demir mezun olduğu okulun öğrencilerine mesleği ile ilgili bilgiler vererek kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Kariyer Planlama ve Mesleki Tanıtım Etkinlikleri çerçevesinde Avukat Kazım Demir’i konuk ederken, Demir mezun olduğu okulun öğrencilerine mesleği ile ilgili bilgiler vererek kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Köyceğiz 75. Yıl Halk Kütüphanesi Salonunda gerçekleşen programda Avukat Kazım Demir mezun olduğu okulun öğrencilerine meslek tanıtımında bulundu. Avukat Demir, eğitim sürecini anlatarak başarının çok çalışmaktan geçtiğini ifade ederek, mesleği ile ilgili bilgiler vererek öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Program sonunda konuşan Avukat Kazım Demir, “Mezun olduğum okulumda gençlere meslek tanıtımı ve kariyer anlatımı yapmak benim için onur verici. Gerçekleştirdiğimiz sunum inşallah faydalı olmuştur. Gençlerimize hayatları boyunca girecekleri sınavlarda başarılar diliyorum. Okul Müdürümüz Mehmet Behzat Ekici Beyefendiye de teşekkür ediyorum.” dedi.

Okul Müdürü Ekici, “Kariyer günleri çerçevesinde okulumuz mezunu Avukat Kazım Demir Beyefendiyi, okulumuz öğrencileri ile buluşturduk. Kendisine sıcak ve samimi sohbetinden dolayı teşekkürlerimizi sunarım" diye konuştu.