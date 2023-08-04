Aydın Sosyal Bilimler Lisesi’nde düzenlenen etkinlikte lise son sınıf öğrencileri ile bir araya gelen mezun öğrenciler YKS maratonundaki bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Aydın Sosyal Bilimler Lisesi’nde bu sene YKS’de ilk 10 bine giren mezun öğrenciler ile lise son sınıfa geçen öğrenciler buluştu. 2024 yılı YKS hazırlıkları çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte, mezun öğrenciler sınav süreci ve sınava hazırlık süreciyle ilgili bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Gerçekleştirilen anlamlı buluşmanın ardından öğrenciler düzenlenen etkinlik için okul yönetimine teşekkür etti.

Etkinlik ile ilgili Aydın Sosyal Bilimler Lisesi tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında “2024 YKS hazırlıkları çerçevesinde 2023 YKS de ilk 10 bine giren öğrencilerimizle lise son sınıf öğrencilerimizi bir araya getirdik. Mezun öğrencilerimiz YKS bilgi ve deneyimlerini lise son sınıf öğrencilerimiz ile paylaştılar” ifadeleri yer aldı.