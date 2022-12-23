DENİZLİ(İHA) – Geleneksel Tamamlayıcı Tıp (GETAT) bölümlerinden biri olan Mezoterapi Polikliniği, Denizli’de Kale Devlet Hastanesi’nde hizmet vermeye başladı. Poliklinikte ağrı mezoterapisi başta olmak üzere, saç, leke, selülit gibi çeşitli alanlarda işlemler yapılabilecek.

DENİZLİ(İHA) – Geleneksel Tamamlayıcı Tıp (GETAT) bölümlerinden biri olan Mezoterapi Polikliniği, Denizli’de Kale Devlet Hastanesi’nde hizmet vermeye başladı. Poliklinikte ağrı mezoterapisi başta olmak üzere, saç, leke, selülit gibi çeşitli alanlarda işlemler yapılabilecek.

Kale Devlet Hastanesi’nde Geleneksel Tamamlayıcı Tıp’ın (GETAT) bölümlerinden biri olan Mezoterapi Polikliniği açıldı. Aile Hekimi Uz. Dr. Fatma Şahinbaş tarafından poliklinikte ağrı mezoterapisi başta olmak üzere, saç, leke, selülit gibi çeşitli alanlarda işlemler yapılabilecek.

Aile Hekimi Uz.Dr. Fatma Şahinbaş, Kale Devlet Hastanesi Mezoterapi Polikliniğinde uygulanacak işlemler hakkında bilgi verdi. Şahinbaş; “ Mezoterapi çeşitli amaçlarla düşük dozda hazırlanan karışım ilaçların, mezoterapi iğneleri ile derinin orta kısmına enjekte edilmesidir. Mezoterapi cilt kırışıklıklarında, leke, sivilce ve yara izlerinde, deri çatlaklarında, selülit tedavisinde, saç dökülmesinde, bölgesel zayıflamada, akut ve kronik ağrı sendromlarında, kas, tendon ve bağ yaralanmalarında, adet ağrılarında uygulanabilir. Gebelere, emziren annelere, inme-felç geçmişi olan hastalara, kanser hastalarına, kan pıhtılaşma bozukluğu olan hastalara mezoterapi uygulanmaz” dedi.

“Mezoterapi Polikliniğinin Kale’ye hayırlı olsun”

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk de Kale Devlet Hastanesi’nde hizmet vermeye başlayan Mezoterapi Polikliniği’nin ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, “İnsan hayatını daha sağlıklı ve bütünsel hale getirmek için modern tıp kadar geleneksel tıp da önemlidir. Bugün en çok aşina olduğumuz hacamat (kupa terapi), akupunktur, sülük tedavisi, ozon terapi, müzik terapi, mezoterapi gibi GETAT uygulamaları sadece hastalıkların tedavisi için değil, hastalıklardan korunmak, sağlıklı yaşamak için de ihtiyaç duyulmakta ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da sağlık sistemini güçlendirmek için teşvik edilmektedir. Bu doğrultuda Kale Devlet Hastanemizdeki Mezoterapi Polikliniğinin Kale’ye hayırlı olmasını diliyorum” konuştu.