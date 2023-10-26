Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, ilçede daha önce 9 olan semt pazarı sayısını yeni semt pazarı açılışıyla 10’a yükseltti.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Tece Deniz Mahallesi’nde bulunan ve ‘Çarşamba Pazarı’ olarak bilinen semt pazarının üstünü kapatarak, açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra semt pazarı içerisinde bulunan kafe kütüphanenin açılışını yapan Tarhan, semt pazarı ve kafe kütüphanenin bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

"Tüm pazar yerlerinin üstünü kapatacağız"

Mezitli’deki tüm pazar yerlerinin program dahilinde üstünü kapatacaklarını dile getiren Başkan Tarhan, “Söz verdiğimiz her projemizi teker teker yapıyoruz. Sadece söz verdiğimiz değil fazlasını ilçemize kazandırdık. Pazar yerlerimizin bazı bölümlerinde mülkiyet sorunu olduğu için üstünü kapatmamız gecikiyor. Fakat geçici de olsa sabit olmayan yapılarla izole ediyoruz. İleriki günlerde bütün pazarlarımızın üstünü kapatacağız. Zaman zaman pazarları geziyorum. Pazar esnafından ziyade vatandaşla sohbet ediyorum. Vatandaşlarımızın büyük bir bölümü pazarcı esnafımızdan çok memnun. Bu durum bizi oldukça mutlu ediyor. Bundan dolayı Mersin Pazarcılar Esnaf Odası Başkanına, yöneticilerine ve tüm esnaf arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tece Deniz Mahallemizdeki ‘Çarşamba Pazarı’nın üstünü kapattık. Vatandaşlarımızın daha rahat ve hijyenik bir şekilde alışveriş yapmalarını istiyoruz. Pazaryerlerimizde hem pazarcı esnafımızın hem de vatandaşlarımızın kullanmaları amacıyla lavabo, mescit gibi benzeri ihtiyaçlarını karşılayacak alanlar oluşturduk" dedi.

2024 yerel seçimlerinde Başkan Tarhan’a sonuna kadar destek olacaklarını dile getiren Mersin Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdulhalim Batur, “Başkanımız Neşet Tarhan seçimden önce tüm pazar yerlerini imkanları dahilinde kapatacağını söylemişti. Sözünün cevabı olarak pazar yerlerimizi program dahilinde kapatmaya devam eden Başkanımız Neşet Tarhan’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 2014 yılından bu yana başkanımız ile gurur duyuyor ve kendisiyle yol yürüyoruz. Kendisini Mezitli’de halkçı ve sözünden duran bir başkan olarak tanıyoruz. Mezitli’de birlik ve beraberlik içerisinde hizmetlerin devamını getireceğiz. 2024 yılında gerçekleşecek yerel seçimlerde Mersin Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı ve esnafım olarak sonuna destek olacağız" diye konuştu.