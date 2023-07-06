Mersin Mezitli Belediyesi, şehirde yaşayan Roman vatandaşlar için Roman kültür ve sanat evi yapıyor.

Romanlara ait kültür mirasın değerlendirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hayata geçirilecek Roman kültür ve sanat evi yapımıyla ilgili protokol Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam arasında imzalandı. Protokole göre Mezitli Belediyesi tarafından hazırlanacak Roman kültür ve sosyal evinde renkli ve geleneksel Roman kıyafetlerinin, hasır sepet dokuma örneklerinin, geleneksel zanaat ürünlerinin, Roman kültürünün bir parçası olan at arabasının motiflerinin, Roman tarihinin anlatıldığı açık belgelerini ve görsellerinin bulunduğu dekoratif konsept tasarlanacak. Ayrıca Roman gastronomisi tanıtılacak, akademik eserlerle, roman, şiir, edebiyat, tarih konularında söyleşiler gerçekleştirilecek yazarlık atölyeleri çerçevesinde çalışmalar yürütülecek. Romanes konuşma günleri düzenlenecek, müzikler ve tiyatro eğitimleri verilecek. Çeşitli etkinlikler düzenlenecek, Romanlarla ilgili önemli gün ve tarihlerde geleneksel roman müzikleri şarkıları dansları sergilenecek film ve belgesel gösterimi düzenlenecek.

Mezitli Belediyesi ile işbirliği içerisinde çok önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam, "Bizim için son derece anlamlı ve özel bir projeye daha imza atıyoruz. Romanlara ait kültür mirasın gelecek kuşaklara aktarılması ve değerlendirilmesi için Roman olan ve Roman kültürüne ilgili duyan bireylerin birlikte düşünüp üretebileceği sanat, kültürel faaliyetlerini gerçekleştirebileceği Roman kültür ve sanat evi kurulması kararı aldık. Bu roman kültür sanat ve projesi ile toplumda unutulmaya yüz tutmuş romanların yaşam biçimlerine kültürel sanatlar faaliyetlerinin gelişimine Kültür sanat etkinliklerinin toplumsal alanlara yaymaya romanlara yolculuk yapmaya çalışılacak” ifadelerini kullandı.

Mersin’de yaşayan Roman vatandaşların büyük bölümünün Mezitli’de ikamet ettiğine dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise "Kültürümüzün en önemli zenginliklerinden birisi olan Roman vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmelerini, sahip oldukları kültürel ve sosyal zenginliklerini geliştirerek kendilerini ifade edebilmelerini istiyoruz. Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu ile birlikte Mezitli’de Roman kültür ve sanat evi yapılmasına karar verdik. Roman kültür ve sanat evimizde diğer bölgelere örnek olacak şekilde etkinlikler düzenleyeceğiz, Roman vatandaşlarımızın kendilerini daha iyi ifade edebileceği imkanlar sağlayacağız. Başta istihdam ve eğitim olmak üzere çok önemli adımları birlikte atacağız” diye konuştu.