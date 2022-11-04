Mezitli Belediyesine bağlı hizmet veren Enis-Necip Tüyeni Çocuk Gündüz Bakımevimizin minikleri Çılgın Saç Partisinde güzelliklerini ve yeteneklerini sergiledi.

Güzel havada Gündüz Bakımevinin bahçesinde gerçekleşen partide farklı saç, kıyafet tasarımları ve dansları ile podyumda gösteri yapan miniklerin yarışma jürisini de yine arkadaşları yaptı. Aileleri ve öğretmenlerinin yardımıyla ilginç saç tasarımları, farklı kıyafet ve kostümlerini müzikle süsleyen çocuklar mutluluklarını öğretmen ve arkadaşlarıyla paylaştı.

Tek tek hazırlanan podyuma gelerek, Kültü Sosyal İşler Müdürü Özlem Aksöz, Kreşler Koordinatörü Figen Kocaoğlu ve arkadaşlarından oluşan jürinin önden geçen minik mankenlere arkadaşları da alkışlarla destek verdi.Partide öğretmenler de ilginç saç tasarım ve makyajları ile miniklerle yarıştı.

Tüm miniklerin birinci olduğu Çılgın Saç Partisi daha sonra Gündüz Bakımevinin bahçesinde müzik ve danslarla devam etti.