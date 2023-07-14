İçerdiği vitamin ve minerallerle insan sağlığı için oldukça besleyici bir besin olan balık, Mezitli Belediyesi aracılığı ile ikincisi açılan pazarla kolayca evlere ulaşıyor.

Mezitli Belediyesi tarafından 2017’de Viranşehir’de açılan ve yoğun ilgi gören balık pazarlarının ikincisi ise Akdeniz Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi üzerinde hizmete girdi. Mersin’in en iyi balıkçıları tarafından her gün taze balık satışı yapılan balık pazarlarında Mezitli halkı, sezonuna göre taze balıkları satın alıp evinde pişirebildikleri gibi pazarda pişirterek evinde tüketebiliyor. Mezitli Belediyesi balık pazarlarının başka bir özelliği ise hazırlanan mekanda ailenizle birlikte balık yeme imkanınızın olması. Uygun fiyatlara satış yapılması ve pek çok servis çeşidine sahip olması Mezitlililer kadar, ilçe dışından insanları çekerek balık tüketme alışkanlığı kazandırılmasına da hizmet ediyor. Hijyene verilen önemle birlikte konumu açısından da kolaylık sağlayan Mezitli Belediyesi balık pazarları, Mersin’de balık denince direkt akıllara gelen yer oluyor.

Sağlıklı bir yaşam için deniz ürünleri tüketmenin önemini vurgulayan Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Mezitli’de yaşayan vatandaşların sofralarına daha fazlı balık girmesi için ilk balık pazarını Yeni Mahalle ve Viranşehir Mahallesi arasında, Mezitli Deresi üzerindeki bir köprüyü değerlendirerek yaptıklarını, 2. balık pazarını ise Akdeniz Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi üzerinde açtıklarını hatırlattı. Kasım 2017’de hayata geçirdikleri balık pazarının çok başarılı olduğunu belirten Tarhan, “Pişirimini, daha sağlıklı olması için belediye şirketi yapıyor. Şu anda Mersin’de en ekonomik şekilde en taze balığın alındığı yer Mezitli’deki balık pazarı. Biz bundan çok memnunuz, halk da memnun. Büyük lokantalarda oradaki fiyatın çok çok üzerinde balık yiyebiliyorsunuz. Oysa halk, asgari ücretli vatandaşlar da dahil çok uygun fiyatla taze, günlük balığı Mezitli Belediyesi balık pazarından alabiliyor. Çok sağlıklı şekilde belediyemizin şirketi tarafından pişirim yapılabiliyor. Evde koku olmadan balık yiyebiliyorlar” dedi.