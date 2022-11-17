Katıldıkları turnuvalarda Mersin şampiyonu olan Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, kupalarını Belediye Başkanı Neşet Tarhan’a getirdi.

4 yıl boyunca katıldıkları tüm yarışmalarda Mersin birincisi olmayı başaran Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, başarılarına yeni başarılar ekledi. 4 kız 5 erkek lisanslı sporcudan oluşan Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, kupalarını Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’a getirdi. 50 kilo Türkiye Şampiyonu Selinay Koçaç, 65 kilo Türkiye üçüncüsü Selin Tuğba Ergenç, 55 kilo Akdeniz üçüncüsü Lina Akgül, 60 kilo Akdeniz ikincisi ve Türkiye altıncısı Hasan Akgül, 45 kilo Mersin birincisi Refika Seçil Uyan, 80 kilo Mersin birincisi Melih Oğul, 55 kilo Mersin birincisi İbrahim Furkan Bayansu, 75 kilo Mersin birincisi Emre Atakan, ulusal ve uluslararası turnuvalarda kendilerine verdiği destekler nedeniyle Başkan Tarhan’a teşekkür ettiler. Genç sporcular, “Mezitli Belediyesinin formasını ulusal ve uluslararası arenada taşımaktan dolayı gurur duyuyoruz" dediler.

Antrenör İsa Alim ve genç sporcularla sohbet eden Başkan Tarhan, başarıları ile gururlandırmaya devam etmeleri adına tüm desteği sağlayacaklarını söyledi. Tarhan, “Özellikle kadınlarımızın daha fazla alanda başarılı olması için gerçekleştirdiğimiz projeler artık dünya genelinde biliniyor ve ödüllendiriliyor. Her spor branşında başarı kazanan sporcularımızı teşvik etmek amacıyla bir ödül de Mezitli Belediyesi olarak biz veriyoruz. Zaten her turnuvaya gidişinde ve dönüşünde bir araya gelerek gereken moral ve motivasyonu vermeye çalışıyoruz. Gençlerimizin daha çok erkek sporu olarak bilinen bilek güreşi dalında yakın zamanda daha büyük başarılarla bizleri gururlandıracağından eminim. Kendisini bir kez daha kutluyor başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Başkan Tarhan, şampiyon sporcularla bir de gösteri maçı yaptı.