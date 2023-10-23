Mezitli Belediyesince Kuyuluk Tabiat Parkında düzenlenen piknikte, katılımcılar gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Kadın, çocuk ve davetlilerin yoğun ilgisiyle karşılanan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, masaları tek tek gezerek, herkesi selamladı. Eşi Sembol Tarhan ile birlikte konuşmalarını yapmak için kürsüye çıkan Başkan Tarhan, “Böyle bir sevgi her belediye başkanına nasip olmaz. 10 yıl boyunca görevde bulunduğum süreçte benim için en önemli şey Mezitli halkının sevgisini almak oldu. 10 yıl önce yine bir kürsüde aday adayı iken eşim ile beraber el kaldırmıştık ve bu mücadelemize öyle başlamıştık. Siyasi düşüncesi ne olursa olsun muhtarlarımız her zaman yanımızda oldu. Sadece partililerimizin değil halkımızın sevgisini kazanarak, 2. dönem görev yaptım. İlk dönemimizde yüzde 43 oy, ikinci dönem ise bazı olumsuzluklara karşın yüzde 57 oy almıştık. Şu andaki hedefimiz yüzde 70 oy almak olacaktır. İnanıyoruz, başaracağız. Belediye başkanları partisine güvenemiyorsa, delegelerine güvenemiyorsa, halkına güvenemiyorsa, yani ‘ön seçim’ istemiyorsa kusuru kendinde aramalıdır. Bugün şölen havasında bir gün oldu. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyor, cumhuriyetimizin 100. yılını şimdiden kutluyorum” dedi.