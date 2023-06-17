Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçe Tarım Müdürü Kerim Köken ile birlikte dijital toprak analiz cihazını Kale Mahallesindeki üreticilere tanıttı.

Kızılötesi ışınlar sayesinde toprağın değerlerini dakikalar içerisinde tespit eden cihaz, gübre çeşidi ve miktarını yerinde tespit ederek, çiftlilere yüksek verim elde etme imkanı sağlayacağı belirtildi. Mezitli’nin toprak haritasını çıkarmak adına cihazın çok faydalı olduğunu dile getiren Başkan Tarhan, “Geçmişte Kuzucu Mahallemizde bir deneme çalışması yapılmıştı. Cihazı gördükten sonra bizde alalım dedik. Mezitli’nin toprak haritasını çıkartıp tüm mahallelerde üretim yapılan yerlerde analiz yapacağız. Çünkü bilgisiz bir gübreleme, ilaçlama ve sulama yapılıyor. Şimdi teknoloji sayesinde beş dakikada sonucu alıyoruz” dedi.

Üreticiler için son derece önemli olan bu cihazın, bilgisiz toprak kullanımının önüne geçerek ürünlerin daha yüksek verimlilikle yetiştirilmesini hedeflediği kaydedildi.