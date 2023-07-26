Mersin'de 2016 yılında açılan ve bugüne kadar onlarca farklı oyunu kapalı gişe oynayan Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu, kadrosunu yeni oyuncu adayları ile birlikte büyütüyor.

Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu ve Halk Tiyatrosu kapılarını açtığı yeni kursiyerlere sahneye çıkma şansı veriyor. 7-9 ve 10-12 yaşları için Çocuk Tiyatrosu, 13-17 arası yaşlar için Gençlik Tiyatrosunun ardından Yetişkin Tiyatrosu hayata geçirilerek oyunculuk eğitiminin daha geniş kitlelere yayılması hedeflendi. Deneyimli tiyatrocular Dilek Yıldırım ve Tamer Güven’in eğitmenliğini yaptığı kurslarda, temel tiyatro eğitiminin yanı sıra ses, beden dili, diksiyon, ritim, doğaçlama çalışması, rol çözümlemesi, oyun çalışması gibi bilgiler öğretiliyor.

Mezitli Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleşen ve kayıtların halen devam ettiği kurslarda eğitim alan kursiyerler, sahnelenecek oyunlarda performanslarını gösterme şansı da bulunuyor.

Tiyatroya olan ilgiyi daha geniş alanlara yaygınlaştırmanın yanı sıra toplumun sosyal ve kültürel gelişimine de katkı sunmak amacıyla Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu ve Halk Tiyatrosu bünyesinde kurslar açtıkları bilgisini aktaran tiyatro eğitmeni Dilek Yıldırım, “Tiyatro ve sanat, özellikle çocuklarda ve gençlerde yapısal gelişmelere katkı sunmaktadır. Bu konuda da çok kabiliyetli gençlerimiz var. Biz sanata olan ilgiyi artırmak ve bu kabiliyetli insanlarımızı tiyatro ile buluşturma amacıyla tiyatro kursu açtık. Tiyatro alanında eğitim görmek isteyen çocuklarımızla ve gençlerimizle eğitimlerimiz devam ediyor. Bunun yanında, gelen yoğun talepler üzerine Yetişkin Tiyatromuzu da başlattık. Çok yoğun ilgi görmesinden dolayı mutluyuz. Kayıtlarımız devam ediyor. En güzel tarafı da tüm oyunlarını kapalı gişe oynayan Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu ve Halk Tiyatrosunda kursiyerlerimizin rol almasını sağlayarak çok güzel bir alt yapı hazırlamış olacağız. Böylelikle hem tiyatro hem oyuncu alanında yeni gençlerimizi yetiştirmiş olacağız” dedi.



Kurucusu ve eğitmeni olduğu Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu ve Halk Tiyatrosunun kurulduğu andan itibaren halkı, sanatın en güçlü dalı olan tiyatro ile buluşturmayı hedeflediğinin altını çizen Tamer Güven ise “Siyasi otoritelerin sanat kurumları üzerindeki etkisi nedeniyle, halkın sanata ilgisi ve bu yöndeki eğilimleri çok geriye gitmiştir. Buna karşın Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu ve Halk Tiyatrosu olarak, tiyatromuzu halkın anlayacağı sadelikle mahallelerimizden başlayarak Mezitli ve Mersin geneline yaymak istiyoruz. Gençlerimizi soran, sorgulayan bireyler haline getirmek için kurslar düzenleyerek onlara dünyayı tanımaları, olayların zincirleme çözümlerini sağlayacak yollar göstermeyi hedefliyoruz” diye konuştu.



Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın öncülüğünde 2016 yılında Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu olarak çok güçlü bir kadro ile çalışmalara başladıklarını da hatırlatan Güven, “Geride kalan 7 yılda çok büyük aşama kaydettik. Belediyemizin katkı ve destekleriyle çok sayıda oyunumuzu sahneledik ve farklı şehirlerde oyun oynama imkanı da bulduk. Oyunlarımız halkımızdan da büyük katkı bulmuş ve tamamı kapalı gişe oynayarak eşine az rastlanır bir başarıya imza attı. Özellikle Mezitli Belediyesi Kültür Merkezinin faaliyete geçmesinin ardından Devlet Tiyatroları ve Türkiye’nin en önemli şehir tiyatroları, oyunlarını Mersinli sanatseverler için sahneledi. Bu da Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu ve Halk Tiyatrosuna olan ilginin daha çok artmasına aracılık etti. Hedefimiz daha çok insanımıza ulaşarak halkımızın sanata olan ilgisini artırması ve bu alanda eğitim almak isteyenlere destek verilmesidir” ifadelerini kullandı.