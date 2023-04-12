2014 yılında Mezitli’de kişi başına düşen yeşil alan miktarı 2 metrekare iken, 2023 yılında bu sayıda ciddi bir artış yaşanması dikkat çekti. Mezitli Belediyesinin çevre dostu politikaları ve sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir çalışma yürüttüğü, 2023 yılına bakıldığında kişi başına düşen yeşil alan miktarının 4,5 metrekareye çıktığı belirtildi. Belediyenin, bu raporlar istikametinde 2014 ve 2023 yılları arasında toplamda 612 bin metrekarelik yeşil alan artışı sağlayarak rekor seviyelere ulaştırdığı kaydedildi.

Her geçen gün değer kazanan Mezitli’nin ciddi nüfus artışı yaşadığını belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 2014 yılından bu yana ilçenin daha yeşil bir şehir olması adına büyük gayret gösterdiklerini söyledi. Tarhan, "2014 yılından bu yana Mezitli’nin daha yeşil bir şehir olması adına tüm gayretimizi gösterdik. Geriye baktığımızda bunu sağladığımızı görmek bizleri son derece memnun ediyor. Göreve geldiğimizde ilçemizde 86 parkımız mevcuttu. Belediye olarak 69 adet parkımızı daha Mezitlimize kazandırdık. Hobi bahçesi projesini hayata geçirerek, 12 ayrı hobi bahçesinde 355 kişiye yer verdik. İlçemizin çeşitli yerlerinde 78 adet koruluk yaparak, yeşil alan sayısını arttırdık. Halkımızın sağlığını, çevre kalitesini göz önünde bulundurarak, kişi başına düşen yeşil alan miktarını 2 metrekareden 4,5 metrekareye yükselttik. İlçemiz her geçen gün değer kazanıyor ve ciddi ölçüde göç alıyor. 2014 yılından 2023 yılına kadar ki nüfus artışını göz önünde bulundurduğumuz da kişi başına düşen yeşil alan miktarının yüksek olduğunu görebiliriz. İlçemizdeki yeşil alan artışının çevre ve insan sağlığına olumlu etkilerinin olacağına inanıyorum. Yeşil alanların yükselmesiyle birlikte, hava kalitesinin artması ve halkımızın daha sağlıklı bir ortamda yaşamasını hedefledik ve bu ilkeyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. 9 yıl içinde 1 metrekare yeşil alan ranta açılmamıştır. Tarım alanları, narenciye bahçesi korunmuştur” dedi.