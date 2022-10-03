Mersinliler, Mezitli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'doğa yürüyüşü'nde buluştu

Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel doğa yürüyüşü, Kuzucu-Cemilli mahalleleri arasında gerçekleştirildi. Güzel ve güneşli bir havada gerçekleştirilen yürüyüşe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye görevlilerinin yanında AKUT üyelerinin de gerekli tedbirleri alarak etkinliğin sağlıklı bir biçimde devam etmesine imkan sağladığı yürüyüşte, Mersin Büyükşehir Belediyesi ambulansı da sağlık desteği sağladı.



Sonbaharın tüm renklerinin eşlik ettiği yürüyüş, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarla kentte yaşayan vatandaşların kaynaşmasına imkan sağladı. Yaklaşık 7 kilometrelik yürüyüş boyunca binlerce vatandaş doğayla iç içe bir gün geçirdi. Doğal güzellikler arasında ellerinde bayraklar, şarkılar ve marşlar söyleyerek yürüyen Mersinliler, unutulmaz bir gün geçirmenin huzurunu yaşadı. Bebek arabasında uyuyan bebeklerden ileri yaştaki vatandaşlara kadar yoğun katılımın olduğu yürüyüşte, bol bol fotoğraf çektirildi. Bazı vatandaşlar kekik, adaçayı gibi bitki topladı. Yürüyüşün sonunda katılımcılara kumanya, meyve suyu ikramı yapıldı. Mezitli Yaşam Gönüllüleri tarafından üretilen kompost dağıtımı da gerçekleştirildi.



Yaptıkları yürüyüşlere vatandaşların her geçen yıl daha fazla ilgi gösterdiğini ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Bu yürüyüşler halkımızın demokrasiye, birlikteliğe sahip çıktığını göstermesi açısından son derece önemli. Halkımız geçtiğimiz günlerde yaşanan terör saldırısına da tepki olarak binlerce vatandaşı bir araya getirdi. İyi ki Mersin’de ve Türkiye’de yaşıyoruz” dedi.