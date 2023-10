Mersin’de 6 Şubat depremi sonrası Mezitli’ye yerleşen vatandaşlara yönelik örnek çalışmalar yürüten Mezitli Belediyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yollanan ‘kışlık’ kıyafetlerin dağıtımı için ‘ücretsiz giyim mağazası’ açtı.

Menderes Mahallesi GMK Bulvarı üzerinde bulunan giyim mağazası, ilk etapta deprem bölgesinden ilçeye gelen vatandaşların kıyafet ihtiyaçlarını karşılayacak. Öte yandan Mezitli’de yaşayıp hane başı aylık geliri 18 bin TL ve altında olan ihtiyaç sahibi ve emekli desteğinden yararlanmış vatandaşlarda kıyafet yardımından faydalanabilecek. Toplumsal dayanışmayı ve sosyal sorumluluğun önemini arttıran bu anlamlı proje sayesinde özellikle deprem bölgesinden gelen vatandaşlar, daha önce hiç kullanılmamış kazak, mont ve ayakkabı gibi kışlık kıyafetleri kurulan özel bir başvuru sistemi sayesinde hiç zorlanmadan alabilecek. İkametgah belgesi, çalışanlar için maaş bordrosu, emekliler için emekli maaşını gösterir belge, geliri olmayanların durumunu gösteren belge ve nüfus kayıt örneğiyle birlikte Mezitli Belediyesine başvuran vatandaşlar, değerlendirildikten kısa süre içerisinde giyim mağazasından ihtiyaçları doğrultusunda kıyafetlerini alabilecek.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’da ücretsiz giyim mağazasını ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Belediye olarak hayata geçirdiği çalışmaların toplumun yardımlaşma ve dayanışma ruhunu daha da güçlendirdiğini dile getiren Başkan Tarhan, “6 Şubat depremi sonrası belediyemizin bütün imkanlarını kullandık. Deprem sürecinde belediyemiz ve Mezitli halkı çok güzel bir dayanışma örneği ortaya koydu. Bu konuda Mezitli halkı ve Mezitli gönüllülerimiz ile birlikte çok hızlı koordine sağlayabiliyoruz. Dayanışmanın ve yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu nedenle yaptığımız birçok projemizin yanı sıra çok önemli bir çalışmayı daha hayat geçirdik. Ulaşımı ve kullanımı çok kolay bir alanda açılışını yaptığımız Ücretsiz giyim mağazamızda özellikle kışlık kıyafet imkanı sağlıyoruz. Mağazamıza gelen her kişiye 4 parça kıyafet malzemesi veriyoruz. Gelen vatandaşlarımız kendi ihtiyaçlarına göre gerekli olan malzemelerini alabiliyor. Kız çocuklarımıza yönelik 320 öğrencilik kız öğrenci yurdunu Üniversite Caddesi üzerinde bulunan bir alanda hizmete açacağız. Öğrenci yurdumuzda özellikle deprem bölgesinde ailesini kaybetmiş kız öğrencilerimizin konaklamasına öncelik sağlayacağız. Daha önce okulların açılmasıyla tüm öğrencilerimize kırtasiye yardımında bulunduk. Bunun yanı sıra tüm üniversite öğrencilerimize 10 yıldır öğrenci yardımını yapıyoruz. Her yıl 2 taksit şeklinde ödemelerini yaptığımız öğrenci yardımımızı, cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle tek seferde 5 bin 500 TL olacak şekilde öğrencilerimizin hesaplarına yatırdık. Tüm bunların yanında yine cumhuriyetimizin 100. yılına özel bin TL’lik destek ikramiyesini, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın hesaplarına da yatırdık. Emekli vatandaşlarımızın yaşamını bir nebzede olsa kolaylaştırmak istedik. Önümüzdeki hedefimiz bu yardımın her ay emeklilerimize ödenmesi yönünde olacaktır” ifadelerini kullandı.