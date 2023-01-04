Mezitli Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşlar tarafından yapılan şikayet ve başvuruların yüzde 50’sinin çevre kirliliği, yüzde 15’’nin ruhsatsız işyeri, yüzde 14’ünün kaldırım işgali, yüzde 13’ünün hayvan besleme şikayeti ve yüzde 8’inin ise seyyar satıcılardan dolayı olduğunu belirtti.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan tarafından yapılan görevlendirme ile Cimer Başvurusu, 153 Alo İhbar Hattı, vatandaşlardan gelen şikâyet dilekçeleri, Teksin uygulaması ve Mezitli Belediyesi Halk Masasına yapılan başvuruların yanında kuruma gelerek ya da Mezitli Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılan başvuruları değerlendirerek çözüme kavuşmasını sağlayan ekipler, vatandaşların büyük takdirini kazandı.

169 adedi Cimer Başvurusu, 154 adedi 153 Alo İhbar Hattı, 150 adedi vatandaşlardan gelen şikayet dilekçeleri, 115 adedi Teksin uygulaması ve 63 adedi Mezitli Belediyesi Halk Masasına olmak üzere 651 resmi kanallardan gelen başvuruyu değerlendirerek çözüme kavuşturan zabıta ekipleri telefon, mesaj, fotoğraflı başvuru gibi yöntemlerle de ulaşan şikayetleri çözüme kavuşturdu. Zabıta ekiplerinin toplumla doğrudan temas etmesi nedeniyle Mezitli Belediyesinin yüzü olduğunu ifade eden Başkan Tarhan, şikayet konularıyla ilgili yaptığı 2022 yılı değerlendirmesinde, Mezitli halkının çevreye duyarlı, sakin yaşamı seven, naif insanlardan oluştuğunu ve aynı zamanda bu konulardaki olumsuzluklar karşısında aynı şekilde dirençli olduğunu her zaman söylediğini dile getirdi.

"Zabıta ekiplerimiz 24 saat aralıksız çalışıyor"

Mezitli halkının gösterdiği duyarlılıkla özel olduğunu söyleyen Tarhan, "Rakamlar gösteriyor ki şikayetlerin yarısını çevre, gürültü hava ve benzeri kirliliğinden oluşan şikayetlerden olmakla beraber, ruhsatsız işyeri ve kaldırım işgalinden de rahatsızlıkların önemli oranda bulunduğunu görüyoruz. Evlerinde gerek kedi, köpek vb. hayvan beslemesi ve gerekse gönüllülük esasına göre, denetimsiz sokak hayvanlarının beslenmesinden kaynaklanan şikayetler de önemli ölçektedir. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğümüzce yapılan sıkı denetimlerin sonunda, seyyar satış yapma gayreti içerisinde bulunan şikayet konuları da yüzde 8’lik bir dilimi oluşturmaktadır" dedi.

Zabıta ekiplerinin zor bir görevi olduğunu belirten Başkan Tarhan, "Bizler evlerimizde yatarken Zabıta ekiplerimiz 24 saat aralıksız çalışıyor. Onlardan tek bir istediğim var, vatandaşa her zaman duyarlı davranmaları. Çalıştıkları kentin düzenini oluşturan, imardan çevre sağlığına, pazar alanlarından kentin estetiğine, ekonomik yapıdan kolluk gücüne kadar birçok görev yüklenen zabıta emekçileri, bu görevleri sırasında zaman zaman saldırıya da uğrayabiliyor. Bu kadar önemli görev ve sorumluluklar zabıtamıza büyük yükler getiriyor. Her zaman olduğu gibi özverili, çalışkan ve adaletli biçimde çalışmaya devam edeceklerini biliyorum. Bu anlamda kentimizin düzenine, huzur ve sağlığına emek veren zabıta arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Tüm çabamız halkımıza hak ettiği hizmeti vermeye çalışan personelimizin en iyi şartlarda görev yapması üzerinedir" ifadelerini kullandı.