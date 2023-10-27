Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesince hayata geçirilen Otizm Köyü törenle açıldı.

Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği içerisinde faaliyetlerini yürütecek olan Otizm Köyünün açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Otizmli bireylerin fırsat verilirse çok büyük başarılar elde edebileceği gerçeğinden yola çıkarak açılan Otizm Köyünde, aktivite ve eğitim atölyeleri yer alıyor. Yeni Mahalle’deki eski stadyumun batısında bulunan 6 bin 200 metrekarelik alanda faaliyet gösterecek olan Otizm Köyü, 7 atölye ve mini amfi tiyatrodan oluşuyor. Ayrıca mini bisiklet parkuru, masa tenisi aktivite alanı ve hobi bahçeleri yer alıyor. Duyu bütünleme odası, günlük yaşam becerileri atölyesi, sakinleşme odası ve ıslak hacimler, müzik atölyesi, idari birim, resim ve sanat atölyesi, spor ve dans birimi gibi bölümlerin yer aldığı Otizm Köyünde, otizmlilerin bireysel becerilerini geliştirmesi ve sosyal hayatın içerisine optimum seviyede katılımlarını sağlaması hedefleniyor.

"Özel çocuklar ve aileleri için bir topluluk alanı"

Otizm Köyünde sadece çocukların değil ailelerin de keyifli bir vakit geçirebileceklerini belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle bir dizi temel atma ve açılışları gerçekleştiriyoruz. Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle temasa geçerek buranın faaliyet vermesi için iş birliği yaptık. Belediye Meclisimizden aldığımız karar ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yaptığımız protokol çerçevesinde genel adıyla Özel Eğitim Kurs Merkezi diye geçiyor fakat biz kısaca Otizm Köyü diyoruz. Burada özel çocuklarımız aileleriyle birlikte gelecekler. Sadece özel çocuklarımız değil, ebeveynlerde buradan yararlanabilecekler. Çocuklarımızın eğitim ve aktiviteleri sırasında vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturduk. Parklar, bisiklet yolları, masa tenisi alanları, meyve ve hobi bahçeleri, açık mini amfi ve sanatsal çalışmalar için tasarlanmış açık sergi alanlarından yararlanabilecekler. Köyümüz gençlerin aileleriyle güzel zamanlar geçireceği pek çok ihtiyaca cevap verebilecek" dedi.

Çocukların eğitim ortamının dışında topluma kazandırmak toplumla iç içe olmalarını sağlamak istediklerini belirten Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Badas, “Cumhuriyetinizin 100. yılında bu açılış çok daha özel bir anlam taşımaktadır. İlçemizde iki tane özel eğitim okulumuz ve okullarımızda özel eğitim öğrencilerimiz için alt sınıflarımız mevcuttur. Bu öğrencilerimizin okul dışında da hayata tutulmasını sağlamak, onların sosyalleşmesine yardımcı olmak ve onları geleceğe hazırlamak için Mezitli Belediyemizle ortaklaşa bir proje düzenledik. Belediye Başkanımıza bize böyle ortamı ve imkânı sağladığı için teşekkür ediyorum. Buradaki amacımız, çocuklarımızı eğitim ortamın dışında da topluma kazandırmak, toplumla iç içe olmalarını ve sosyalleşmelerini sağlamaktır" diye konuştu.