Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, ‘Eğitime Destek’ projesi çerçevesinde ilçede bulunan öğrencilere kırtasiye seti dağıtılıyor.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, ‘Eğitime Destek’ projesi çerçevesinde ilçede bulunan öğrencilere kırtasiye seti dağıtılıyor.

2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerine başlayan öğrencilerin yüzlerini güldüren Mezitli Belediyesi, temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda zorluk çeken ailelere destek oldu. Yardımseverlerin de desteğiyle kırtasiye seti dağıtımına yoğun ilgi gösteren veliler, seti alabilmek için belediye ana hizmet binasının arşiv katında uzun kuyruklar oluşturdu. Veliler, kalemlik, cetvel, boya gibi ürünleri belediye yetkililerinden teslim aldı.

Projelerinde çocuklara ve eğitime özel önem verdiklerini dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, eğitime desteğin her geçen gün daha da artacağını belirtti. Tarhan, “Hayırsever Mezitli halkı ile birlikte eğitime destek kampanyası başlattık. Her konuda duyarlı olan Mezitli halkımız bu konuda daha fazla hassasiyet göstererek, desteklerini sundular. Eğitime ve çocuklarımıza yapılan yatırımın, gelecekte sağlıklı nesiller yetiştirilmesinde önemli bir rol oynadığını biliyoruz. Bu bilinçle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.