Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesince, cumhuriyetin 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde Davultepe Kapalı Yüzme Havuzunun temeli atıldı.

Temel atma töreninde konuşan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, başarılı bir belediyecilik modeli yürüttüklerini belirterek, "Yaklaşık 1 haftadır 100. yıl çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenledik. Emeklilerimize 1000 TL ikramiye dağıtıyoruz. İlçemizde yaşayan depremzede vatandaşlarımız için açtığımız giyim mağazasında sıfır kıyafet yardımında bulunuyoruz. Bunların yanı sıra Kuzucu Mahallemizde Gönüllü Evi ve muhtarlık binasının açılışını gerçekleştirdik. Tenis ve Satranç Turnuvalarını Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenledik. Üniversite öğrencilerimize 28 Ekim günü 5 bin 500 TL’yi hesaplarına yatırmış olacağız. Buna benzer birçok çalışmamız oldu. Tüm bunları yaparken devletten hiçbir yardım almıyoruz. Kredi almadan kendi öz kaynaklarımızdan yararlanarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her halde Türkiye’de borcu olmadan bu tür çalışmalar yürüten başka bir belediye yoktur. Başarılı belediyecilik yaptığımızı düşünüyorum” dedi.

"Davultepe’ye spor temalı yatırımlar yapacağız"

Davultepe bölgesindeki Adem Gök Stadyumun bulunduğu yerde problem olduğunu hatırlatan Tarhan, "Orayı da çözümledik, şu an da stadın bulunduğu yerde 11 dönümlük yeri belediyemize geçirdik. Eskiden oraya yatırım yapamıyorduk. Halkımızın da taleplerini dinleyeceğiz. Hareketli bir yer yapmak için ne yapmamız gerektiği üzerine düşünüyoruz. Her kesime hizmet eden bir tesis olmasını istiyorum. Davultepe bölgemize spor temalı yatırımlarla ağırlık vermek istiyoruz. Bu yüzden kapalı yüzme havuzumuzu da bu bölgeye yaptık" diye konuştu.

Cumhuriyet Mahallesi, GMK Bulvarı üzerinde bulunan kapalı yüzme havuzu, yaklaşık bin 550 metrekare arsa üzerine inşa edilecek. Öte yandan bin metre karelik peyzaj alanı ve yine bin metrekarelik açık otopark alanı bulunacak. Kapalı yüzme havuzunun tamamlanması halinde içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, fitness salonu ve özel kullanım alanları yer alacak.