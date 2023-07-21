Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, ilçe genelinde Türkçe tabela denetimi yaptı.

Mezitli Belediyesi ekipleri, Türkiye’de 1 Kasım 1928 tarihinde 1353 Sayılı ’Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun’ kapsamında ilçe genelinde Türkçe olmayan tabelaların kaldırılması konusunda belediye meclisinin aldığı karar doğrultusunda harekete geçti. Zabıta ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü işbirliği ile yapılan uygulamada, ilçe sınırları içinde faaliyet gösteren işyerlerinde kullanılan reklam tabelası, amblemler ve cephe giydirmelerinde Türkçe harf kullanılmayan tabelalara müdahale edildi. Daha önce bildirim yapılarak yasal süre içerisinde indiremeyen işletmelerin tabelaları belediye ekipleri tarafından indirildi.

İlk etapta Atatürk, Fatih, Viranşehir ve Yeni mahallede uygulamaya geçtikleri bilgisini veren Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Solak, 1 Kasım 1928 tarihinde 1353 sayılı ’Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun’ kapsamında belediye meclisinin aldığı karar üzerine harekete geçtiklerini dile getirdi.

İlgili belediye meclisinin aldığı karar doğrultusunda 2019 yılından başlayarak, bu yılın başına kadar toplam 26 bin 167 işletmeyi denetlediklerini kaydeden Solak, “Yapılan denetimlerde, ilgili mevzuat hükümlerine uymadığı tespit edilen işletmelerle ilgili cezai işlem uygulandı. Tanınan yasal sürelerde aykırılığın giderildiği kayıtlarımızda tespit edilen yerler dışında kalan işletmelere giderek tabelalarını ekiplerimiz aracılığı ile indirdik. Bu kapsamda gerek görüntü kirliği gerekse Türkçemizin doğru kullanımını sağlamak amacıyla müdahaleler gerçekleştirdik. İşletmelerimiz de bu konuda gereken hassasiyeti göstererek ekiplerimize yardımcı oldular" dedi.