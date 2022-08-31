Mezitli Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı meşaleli yürüyüş ve arkasından gerçekleştirdiği konserle kutladı.

Mezitli Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı meşaleli yürüyüş ve arkasından gerçekleştirdiği konserle kutladı.

Mezitli Belediyesi öncülüğünde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla meşaleli yürüyüş düzenlendi. Dev Türk bayrağının açıldığı yürüyüş boyunca Atatürk ve cumhuriyet sevdalısı gençler, meşaleler ve renkli sis bombaları ile geceyi kırmızıya boyadı. Mezitli Belediyesi çalışanlarının yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarlarının da katıldığı ve Akdeniz Mahallesi semt pazarından başlayan yürüyüşe, vatandaşlar da balkon ve pencerelerden atılan sloganlar ve alkışlarla eşlik etti. Korteje katılanlar slogan ve marşlarla bayram coşkusu Mezitli geneline yaydı. Mezitli Kent Konseyi bisikletli gruplarının da katıldığı yürüyüş, Yaşar Doğu Caddesi ve Zeytinli Cadde boyunca devam ederek, Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatroda sona erdi.

Yürüyüşün ardında Zafer Bayramı coşkusu, sanatçı Zeynep Bakşi Karatağ ile devam etti. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın katılımcılarla birlikte ’Zafer Bayramı Meşalesi’ni yakarak başlattığı konserde, Amfi Tiyatronun tribünlerini hıncahınç dolduran binlerce kişi şarkı ve türkülere bir ağızdan eşlik etti. Karatağ, ’yuh yuh’, ’adaletin bu mu dünya’, ’güzel günler göreceğiz çocuklar’ gibi türkü ve şarkıları ile Mezitlililere unutulmaz bir gece yaşattı.

"Atatürk Mezetli’yi görse gurur duyardı"

Yürüyüşe katılan tüm vatandaşlara teşekkür eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yaptığı konuşmada Mustafa Kemal Atatürk’ün sağlığında son ziyaret ettiği yerin Mezitli Soli Pompeiopolis Antik Kenti olduğunu hatırlatarak, "Mustafa Kemal Atatürk Mezitli’yi görse, ilke ve cumhuriyet değerlerine sahip çıkan insanları görünce gurur duyardı. Mezitli çok özel bir ilçe. Atasını seven, cumhuriyet değerlerine sahip çıkan insanların yaşadığı bir kent. Binlerce vatandaşımız omuz omuza gecenin karanlığını aydınlattı. Vatandaşlarımızla birlikte, bayrak seli oluşturarak, bizlere çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarımıza minnetimizi gösterdik. Katılan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım" dedi.