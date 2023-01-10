Mezitli Belediyesi emekli evi, emeklilere ikinci bir aktif ve sosyal yaşam imkânı sunuyor.

Mezitli Belediyesi emekli evi, emeklilere ikinci bir aktif ve sosyal yaşam imkânı sunuyor. Emekli vatandaşlar, yeni yaşamla birlikte yeni dostlukları Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın göreve gelmesinin ardından hayata geçirdiği ilk proje olan Emekli Evinde buluyor.

Mezitli Belediyesi emekli evi, konumu ve imkanlarıyla sadece kentte yaşayanların yanında komşu ilçelerden gelen vatandaşların en büyük tercih mekanlarından birisi olmaya devam ediyor. Emekli vatandaşlar; Mezitli Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren emekli evini dinlenme, kitap okuma, vakit geçirme ve sosyal ilişkiler kurmak amacıyla tercih ediyor. Akşam saatlerinde müzik dinletileri verilirken tavla dışında şans oyunlarına ise izin verilmiyor. Zaman zaman farklı etkinlikler de düzenlenirken, emekliler güzel anların keyfini çıkarıyor.

Emekli vatandaşlar, "Başkanımız Neşet Tarhan'ın bize hediye ettiği emekli evimiz bizim için çok önemli bir mekan oldu. Kahvehanenin sigara kokusu, gürültüsü ve insanın yozlaştıran kültürüne karşı Emekli Evimiz bizim uğrak alanımız. Dışarıdan gelen arkadaşlarımızın anlattıklarını duyunca ne kadar önemli bir şeye sahip olduğumuzu daha iyi anlıyoruz" dediler.

Mezitli'de yaşayanların genel olarak emekli ağırlıklı kesim olduğunu dile getiren Başkan Neşet Tarhan ise hizmetlerini vatandaşın ihtiyaçlarına göre şekillendirdiklerini ifade etti. İlk göreve gelirken yoğun emekli yaşamını baz alarak ilk emekli evini faaliyete geçirdiklerinin altını çizen Tarhan, yapılan anketlerde emeklilerin Mezitli'de yaşamaktan mutlu oldukları sonucunun çıktığını görmekten mutlu olduğunu söyledi. 9 yıl önce göreve geldiğinde ilk verdiği sözün 30 Haziran'da ilçeye bir emekli evi yapmak olduğunu ifade eden Başkan Tarhan, ilk olarak bu sözünü yerine getirdiğini vurguladı. Emekli Evinin gerek konum gerekse kullanım imkanlarıyla birlikte çok özel bir yeri olduğunu ifade eden Başkan Tarhan, " Emeklilerin ne istediğini biliyoruz ve onların istediği bir yaşamı sunmak için çalışmalarımızı programlıyoruz. Çünkü biz 'mutlu Mezitli' sloganı ile yola çıktık ve Mezitli'de halkımızın mutlu olması için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Mezitli Deresinin kullanılmayan çevresinden faydalanarak bu bölgede yeni bir yaşam alanı oluşturduk. Emekli evimizin yanında kadın üretici pazarımız, balık pazarımız, Mezitli Kent Konseyi ve STK binamız, su parkımız bölgenin daha kullanılan bir yer olmasını sağladı. Burada emeklilerimiz boş zamanlarını kaliteli bir şekilde geçirmenin yanında farklı faaliyetlere katılıyorlar, yeni dostluklar kuruyorlar, güzel vakit geçiriyorlar" dedi.