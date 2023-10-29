Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde cumhuriyetin 100. yıl coşkusu tüm hızıyla devam ediyor.

Mezitli Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde ‘Cumhuriyet Konseri’ düzenledi. Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatroda düzenlenen konserde, Türkiye’nin sevilen sanatçısı Manuş Baba sevenleriyle buluştu. Amfi Tiyatroyu hınca hınç kalabalık, hep bir ağızdan Manuş Baba’nın sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser esnasında ışık şovu ile eğlence doruğa yükselirken, kalabalık konser sonrası İzmir Marşını hep bir ağızdan söyledi. Daha sonra Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan eşi Sembol Tarhan ile birlikte sahneye çıkarak, Manuş Baba’ya çiçek takdim etti.

Cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir şekilde kutlamalar gerçekleştirdiklerini ve katılımın çok fazla olmasından kaynaklı memnuniyet duyduğunu dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Atatürk ulusumuzun bağımsızlığına çok önem veriyordu. Kendisi de ulusal bağımsızlığımızı kazandıktan sonra 100 yıl önce cumhuriyetimizi ilan etti. Cumhuriyetimizi korumak hepimizin görevidir. İkinci bir görevimiz daha var. Cumhuriyeti tek başına korumamız yetmiyor. Biz Mezitli halkıyla birlikte demokrasimize sahip çıkıyoruz. Mezitli ailem Atatürk ilke ve devrimlerine inanan aydınlardan oluşuyor. Her zaman Türkiye’ye örnek bir ilçe olduk. Şahsım adına Mezitli halkıyla gurur duyuyorum" dedi.