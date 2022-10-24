Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı’nı birçok etkinlikle kutlayacak. Pinhani ve Kibrit Kutusu konserleri, dinleti, dans gösterisi, satranç turnuvası gibi çok sayıda etkinliğin yapılacağı kutlamalar çerçevesinde geleneksel hale gelen meşaleli zafer yürüyüşü de gerçekleştirilecek.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı’nı birçok etkinlikle kutlayacak. Pinhani ve Kibrit Kutusu konserleri, dinleti, dans gösterisi, satranç turnuvası gibi çok sayıda etkinliğin yapılacağı kutlamalar çerçevesinde geleneksel hale gelen meşaleli zafer yürüyüşü de gerçekleştirilecek.

Mezitli Belediyesi Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası ile başlayan etkinlikler çerçevesinde, 28 Ekim Cuma günü saat 20.30’da gerçekleşecek Cumhuriyet Konserinde müzik grubu Pinhani Mersinlilerle buluşacak. Soli Arena Konser Alanında yapılacak konserde müzik grubu Pinhani sevilen şarkılarını binlerce müzikseverle birlikte söyleyecek. 29 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’de Mezitli Belediyesi ve Mezitli Kent Konseyi iş birliği ile Mezitli Sanat Çarşısında “99 Zeybek” gösterisi saat 19.00’da ise Mezitli’de milli bayramların vazgeçilmezi haline gelen meşaleli yürüyüş gerçekleştirilecek. Bayram coşkusu, Mezitli Belediyesi eski hizmet binasından başlayacak ve Demokrasi Meydanına kadar şarkılar ve marşlar eşliğinde, bayrak denizi ile yapılacak yürüyüşün ardından Kibrit Kutusu grubunun konseri ile doruğa çıkacak.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Türkiye’nin Cumhuriyet değerlerini savunmaktan başka şansı olmadığını belirterek, gerçekleştirecekleri etkinliklere tüm Mersinlileri davet etti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün demokrasi ve Cumhuriyet anlayışının iyice özümsenmesi gerektiğini savunan Tarhan, bütün Cumhuriyet sevdalılarının omuz omuza hareket etmek zorunda olduklarını vurguladı. Tarhan, “Cumhuriyetimizin 99’uncu yıl dönümünde ülkemiz, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Cumhuriyetin kurucuları tarafından belirlenen hedeflerden, çağdaş uygarlık yolunda, çağdaş demokratik anlayıştan ödün vermeden çalışacağız. Bugün Cumhuriyetimizin sonsuza dek yaşaması için yurttaşlık bilinciyle el ele olmak zorundayız. Laik cumhuriyetimizin 99’uncu yılını kutlarken bütün cumhuriyet sevdalılarıyla omuz omuza özgürce, cumhuriyet türküleri söylemek istiyoruz. Biz Türkiye deyince Atatürk’ün Türkiye’si, Cumhuriyet deyince Atatürk’ün kurduğu cumhuriyet ile mutlu olmaya, onur duymaya devam ediyoruz. Cumhuriyet Bayramını aşkla kutluyoruz. Aşkın sonsuzluğuna inanıyoruz" dedi.