Mersin Mezitli Belediyesi, Çamlıca Mahallesinde bir çöp evi 5 saatlik çalışma sonucunda temizledi.

Çevrede yaşayan vatandaşların kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen Mezitli Belediyesi ekipleri, Çamlıca Mahallesinde müstakil evde çöp depolandığını tespit etti. Yapılan araştırmalar sonrası yaşlı çiftin yaşadığı müstakil iki katlı evin odalarının ve bahçesinin tamamen çöplerden toplanmış atıklarla dolu olduğu görüldü. Polis ekiplerinin yanı sıra Mezitli Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, mahalle muhtarı ve evin sahibi ile yaptıkları görüşmeler sonrası harekete geçilerek çöp ev temizlendi. Yatalak olduğu tespit edilen yaşlı kadın da tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Temizleme çalışmaları yaklaşık 5 saat sürdü.