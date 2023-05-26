Kendi imkanlarıyla çeşitli kaktüs, çiçek ve süs bitkilerini yetiştiren Eryaşar, doğa sevgisiyle birleşen yeteneklerini evinin damında muhteşem bir şekilde sergiledi. Çankaya Mahallesi’nde bulunan evini ziyaret eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, botanik serasını yerinde gezdi. Çiçeklerin satışını yapabilmesi için belediye olarak gerekli desteği sağlayacaklarını dile getiren Tarhan, kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesinde gerekli tüm imkanları sunacaklarını dile getirdi. Yaklaşık 3 yıldır amatör olarak başladığı çiçek üretimine saksı yetiştiremeyen Eryaşar, kendi imkanlarıyla saksıda üretiyor.

Eryaşar’ın serasının Mezitli’deki diğer kadınlara da ilham kaynağı olabileceğini dile getiren Tarhan, “’Tek katlı mütevazı bir yapının terasındayız. Cemile hanımın öyküsü Kadın Üretici Pazarında başladı. Bizim Kadın Üretici Pazarındaki kuruluş amacımızdan biri de şuydu; üretici pazarımızdan başlayarak kendilerine bir iş yeri açmak. Üretici kadınlarımızın birçoğu kendilerine işyerleri açtı. Kahvaltı evi açanlar oldu, ekmek üretim yeri açanlar oldu, yumurta satış yeri açanlar, halk eğitimde çalışıp el sanatları atölyesi açanlar oldu. Mezitli’de kim üretmek isterse onlara yer konusunda yardımcı oluyoruz. Herkes bu şekilde evinin bahçesinde apartman veya sitenin bahçesinde bu üretimlerini yapabilir. Burada Cemile Hanım evinin damında bu kadar üretim yapıp seraya dönüştürmüşse bunu herkes yapabilir ve üretimde bulunabilir.

Kadın elinin değdiği her şeyin güzelleştiğini dile getiren Başkan Tarhan, “Cemile Hanım, evinin terasında yüzlerce çeşit çiçek ve kaktüs yetiştiriyor. Böyle üretim yapan kadınlarımıza yardım edeceğiz. Belediyemiz için çiçekler çok önemlidir. Kentin her yeri çiçek olsun istiyoruz. Bildiğiniz gibi Mezitli’de iki ayrı bölgede çiçek satış yerleri açtık. Vatandaşların kendi ürettikleri çiçeklerini halka satıyorlar. Çiçeklerin olduğu yerde kadın eli de değerse daha da güzelleşiyor. Herkesin elinin toprağa değmesini istiyoruz. Bu anlamda belediye olarak çok önemli çalışmalarımız var. Şimdi sıra Cemile Hanım’a geldi. Cemile Hanım’ın burada ürettiklerini dışarıya açmak istiyoruz. Mezitli’de Kendisine çiçek satış yeri açtıracağız. Halka açık bir yerde çiçeklerini satarak para kazanmasını sağlayacağız. Tanıtımını yapacağız ve herkesin üretici kadınlara destek olmasını isteyeceğiz” dedi.

Önce hobi olarak başladığını ve daha sonra kendini tutamayıp sürekli çiçek ürettiğini ifade eden Cemile Eryaşar, “Daha önce Kadın Üretici Pazarı’nda yerim vardı. Orada da Belediye Başkanımız Neşet Tarhan’ın çok desteği oldu. Başta hobi olarak başladım. Şimdi elimden geldiğince çeşitli çiçekleri ve saksıları üretmeye çalışıyorum. Çiçekleri çok seviyorum ve severek yetiştiriyorum. Sonrasında da ticaretini yapmaya başladım. Kendi evimin terasında her çiçeği bir saksıda yetiştirdim. Sonra giderek çoğaldı. Bu işe amatör olarak, yaklaşık üç yıl önce başlamıştım şimdi kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Bugün başkanımız Neşet Tarhan’da ürettiğimiz ürünleri yerinde inceledi ve ileriki süreçte bir yer tahsis edeceğini söyledi. Kendilerine desteklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.