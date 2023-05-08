İstiklal Mahallesi, GMK Bulvarı üzerinde açılan kadın üretici pazarında 45 üretici kadının hafta içi her gün tezgahları başında olacağı belirtildi. Pazarda üretici kadınlar el emeği örgülerinin yanı sıra sıkma, börek, sebze, meyve ve organik ürünlerle elde edilmiş çeşitli gıdaların satışını yapacağı ifade edildi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’da açılış sonrası pazarı gezerek, kadınlarla fotoğraf çektirdi.

Kadın üretici pazarı sayesinde kentteki kadınlarla kırsaldaki kadınları bir araya getirdiklerini dile getiren Başkan Tarhan, “9 adet kadın üretici pazarımızın açılışını gerçekleştirdik. 2 tanesi kırsal alanda ve diğerleri de farklı mahallelerimizde hizmetlerini sürdürüyor. Toplamda 800 kadın üretici pazarlarımızdan istihdam sağlıyor. Pazarlarımızdaki kadınlarımızın yüzde 90’ı sebze, meyve ve çeşitli gıdalar üretiyor, yüzde 10’a yakını da el örgüsü ve yün işleri ürünlerini satıyor. Bu projemiz ile kentteki kadınlarla kırsaldaki kadınları bir araya getirmiş olduk. Üretici kadınlarımızla gurur duyuyorum. Pazarımızın bölge halkına ve kadınlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.