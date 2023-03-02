Mezitli Belediyesi, ilçede bulunan tüm yapıların depreme dayanıklılık durumuyla ilgili geniş bir araştırma yapılması için çok önemli bir adım attı.

Mezitli Belediyesi ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi arasında gerçekleştirilen ön protokol ile mevcut binaların durumuyla ilgili envanter raporu hazırlanacak. Mevcut yapı stoku envanterinin oluşturulması ve yapı güvenliğinin deprem riski açısından değerlendirilmesi ortak hizmet projesi ön protokolü; Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve İnşaat Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Gülçin Barbaros Ak arasında imzalandı.

T.C. Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP 2023) kapsamında; depremlerin neden olabilecekleri fiziksel, ekonomik, sosyal, çevresel ve politik zarar ve kayıpları önlemek veya etkilerini azaltmak ve depreme dirençli, güvenli, hazırlıklı ve sürdürülebilir yeni yaşam çevreleri oluşturmak amacıyla düzenlenen protokol ile Mezitli’de mevcut yapı stoku envanterinin oluşturulması ve yapı güvenliğinin deprem riski açısından değerlendirilmesi yapılacak. Mezitli’de deprem risk haritasının parsel bazlı oluşturulması temin edilecek.

İMO, ilçeye ait deprem tarihçesi ile ilgili yer alan resmi bilgi-belgeleri, akademik yayınları, arşiv kayıtlarını derleyerek İdarenin belirlediği bir yöntem ile (yayın, kitapçık, kongre, sempozyum vb.) kamuoyunun bilgilendirilmesi yapacağı gibi başta depremler olmak üzere sel, yangın vb. afetler durumunda yaşanabilecek bilgi kirliliğini önlemek ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi sağlamak adına ortak projeler gerçekleştirilecek.

Depreme dayanıklı binaların tasarımı, standartların doğru şekilde ortaya konulması, malzeme seçimlerinin ne şekilde yapılması gerektiği, uygulamada yaşanan problemlerin belirlenmesi adına gereken çalışmaları da yapılacak.

Ön protokol imza töreninde konuşan İnşaat Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Gülçin Barbaros Ak, “Protokol ile Mezitli’de riskli yapıların belirlenmesi amacıyla ilk adımı atmış bulunuyoruz. Riskli yapıların belirlenmesi, depreme dayanıklı yapıların oluşturulması açısından büyük önem taşımaktadır. Hayırlı olmasını diliyorum. Umarım diğer ilçelere de örnek teşkil eder” dedi.

Bugün ilk adımı attıklarını ifade ederek geç kalmış bir protokol olduğuna vurgu yapan Başkan Tarhan da, “Yaşadığımız bu acı süreç her kesim için ders çıkarılması gereken bir durumdur. Bizim de bu konuda bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Özellikle Mezitli’de depreme karşı ne gibi önlemler alınabilir diye ilk adımı atmış bulunuyoruz. Bunun diğer belediyelere de örnek olmasını diliyoruz. Gelecekte ilçemizde, ilimizde ve ülkemizde can kaybı olmadan depremi atlatmaktır. Bu tek başına İnşaat Mühendisleri Odasının yapabileceği bir iş değil. İlgili diğer odalarımızın da hep birlikte çalışması gerekiyor. Bu ön protokolümüzün örnek olmasını diliyorum. Buradan başlattığımız adım dalga dalga büyüyerek tüm ülkemiz genelinde örnek oluşturur. İnşaat Mühendisleri Odamıza gösterdikleri bu duyarlılık için teşekkür ederim” diye konuştu.