Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası, bisiklet sürme etkinliği ile başladı.

Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası, bisiklet sürme etkinliği ile başladı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, Mezitli Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu üyeleri ve süslü kadınlar bisiklet turu temsilcileri, belediye binasından başlayarak Soli Pompeiopolis Antik Limanına kadar pedal çevirdi. Yol boyunca balık tutan, yürüyüş ve spor yapan vatandaşları selamlayan Başkan Tarhan, bisiklet kullanımının önemine dikkat çekti. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte Tarhan, sahilde bulunan ’I Love You Mezitli’ yazısı önünde hatıra fotoğrafı çekimi sonrası bisikletçilere dondurma ikramında bulundu. Tarhan, "Bu sene etkinliklerimizi daha profesyonel bir biçimde hazırladık. Bugün müdür arkadaşlarımızla uzun bir bantta bisiklet ve yürüyüş gerçekleştirdik. Harekete geçmeye öncelikle belediyemizin çalışanlarından başlıyoruz. Belediyemiz çalışanlarının, birim müdürlerinin bunu kendilerine içselleştirmesi gerekir diye düşündük" dedi.

Bisiklete binmenin, spor yapmanın sağlık açısından son derece önemli olduğuna vurgu yapan Tarhan, "İnsanlar daha çok hareket etsin, toplu taşımayı, özel arabayı daha az, bisikleti daha çok kullansınlar, asansör yerine merdivenden çıkmayı, bisiklet kullanamıyorsa yürümeyi tercih etsinler istiyoruz. Zaten hemen hemen tüm dünyada virüs salgını süreci bunun önemini daha iyi gösterdi. İnsanların daha sağlıklı çevrede olmaları, hareketli olmaları ve bundan sonra da artık her dönemde virüs olabileceği endişesiyle insanların yaşam tarzını değiştirmesi gerekiyor. Kısa mesafelere bisikletle gitmeyi yürümeyi öğrenmemiz gerekiyor. Örneğin Mezitli- Mersin arası 10 kilometrelik bir uzaklıkta. Çok rahatlıkla herkes bisikletle yolculuk yapabilir. Zaten Mezitlililer duyarlı küçük çocuklarımızdan başlayarak yaş ne olursa olsun sağlığı elverişli olduğu sürece herkes bisiklet kullanıyor. Vatandaşlarımızın duyarlı olması için zaman gerekiyor. Yaşamımızın bir parçası haline getirmemiz gerekiyor" diye konuştu.