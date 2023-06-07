Mezitli’de 4. Örtü Altı Üzüm Festivali düzenlendi. Festival de ’En Güzel Üzüm’ yarışması yapıldı, dereceye girenlere ödül verildi. Ödül töreninin ardından sahneye çıkan Ankaralı Turgut ve Burhan Ateş, seslendirdikleri şarkı ve türkülerle festivale katılanların doyasıya eğlenmesini sağladı.

Göreve geldiğinde ilk yaptığı işlerden birisinin, örtü altı erkenci üzümleri tanıtmak olduğunu belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Mezitli’de şunu görüyoruz ki kent ile kırsal alan iç içe girmiş durumda. Kentin içinde tarımın yapıldığını herkese gösteriyoruz. Tarım alanlarını imara açmıyoruz ve tarım alanlarımızı koruyoruz. Ülkemizdeki tarımı üretimini artırmak için çaba gösteriyoruz" dedi.

Festivale ilginin her geçen yıla göre daha çok arttığını belirten Eski Mezitli Mahalle Muhtarı Veysel Gılıçoğlu, "Festival ile Eski Mezitli’de üretilen üzümler gündeme taşınmış ve üreticinin ürünleri değer kazandığı gibi çok sayıda yeni üretici de aramıza katılmıştır. Üzüm ülkemizin her yerinde yetişiyor ama Mayıs ayında sadece Mezitli ilçemizde üzüm hasadı oluyor" diye konuştu.

Ortalama 350 dönümlük sera alanında yıllık yaklaşık 3 bin ton üretim yapıldığını belirten Gılıçoğlu, "Bizler de üzümlerimizi tanıtmak ve mahallemizin festivalde bir araya gelmesi için böylesi etkinlikler düzenliyoruz. Başta Başkanımız Neşet Tarhan olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.