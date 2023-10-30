Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılında Cumhuriyet Yürüyüşü düzenledi.

Mezitli Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde ‘Cumhuriyet Yürüyüşü’ organize etti. Yürüyüş Menderes Mahallesi’nde bulunan Demokrasi Meydanı’ndan başlayarak, amfi tiyatroda sona erdi. Türk bayrağı ve Atatürk posterinden oluşan dev bayrağın açıldığı yürüyüşte, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, siyasi parti ve STK yöneticileri, dernekler, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ile binlerce vatandaş katıldı. Yürüyüşe katılanlar slogan ve marşlarla 100. yıl coşkusunu ilçe geneline yaydı. Kortej boyunca vatandaşlar da balkon ve pencerelerinden bayraklarını sallayarak, sloganlarıyla destek verdi. Yürüyüşün ardından 100. yıl coşkusu amfi tiyatrodaki Naba Akustik ve Fosiller konseri ile devam etti.

Mezitli Belediye Başkanı Tarhan’ın katılımcılarla birlikte zafer meşalesini yakarak başlayan konserde, vatandaşlar marş, türkü ve şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Cumhuriyetin çok güzel bir yönetim şekli olduğunu dile getiren Başkan Tarhan, “Mustafa Kemal Atatürk girdiği büyük savaşlardan sonra şöyle diyordu, ’Yurtta Barış Dünyada Barış’ diyordu ve savaşa karşı olduğunu ilan ediyordu. Fakat halen dünya bu sözlere kulaklarını kapatmış durumda. Bugünlerde biliyorsunuz Filistin’de on binlerce çocuk ve insanımız öldü. Bu nedenle savaşa karşıyız. Bu nedenle Atatürk’ün söylediği sözlere inanıyoruz, savaşın karşısında durup barışı savunuyoruz. Cumhuriyet çok güzel bir yönetim şeklidir. Cumhuriyetimizi koruyup kollayacağız. Atatürk’ün emanetine Mezitli ailemle hep birlikte sahip çıkacağız. Bunun yanında gerçek demokrasiyi de kurmamız gerekiyor. Bunu Mezitli ailemle yapacağıma inanıyor ve Mezitli halkıyla gurur duyuyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın tam bağımsız demokratik Türkiye” ifadelerini kullandı.