Mezitli Belediyesi Zabıta ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde vatandaşların daha sağlıklı ve standartlara uygun gıda tüketmelerini sağlamak için denetimlerini sıklaştırarak Mezitli’de bulunan büyük marketler, pazar yerleri, pastane, fırın gibi iş yerlerini denetledi.

Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, kentte faaliyet gösteren z marketlere, fırınlara, Pazar yerlerine yönelik eş zamanlı olarak Ramazan ayı öncesinde gerçekleştirilen denetimlerde, marketlerde kasa reyon fiyat farkı, etiketsiz olarak satışa sunulan ürünler, son kullanma tarihi geçmiş ürün kontrolleri, hijyen denetimleri ve ekmeklerde eksik gramaj kontrollerine yönelik denetimler yapıldı.

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Yapılan bu denetimlerde belirtilen hususlara uymayan market, fırın ve işletmelere tutanaklar düzenlenerek, gramaj eksikliği olan ürünler, ekiplerce el konularak hayır kurumlarına teslim edildi. Zabıta ekipleri, söz konusu denetimleri Ramazan ayına sayılı günler kala daha da arttırarak, vatandaşın sağlığını tehdit edecek umumi temizlik unsurları, kasa reyon fiyat farklılıkları, ekmekte eksik gramaj, etiketsiz ürün satışları konularında sıkı kontrollerini sürdürecek.