Mezitli Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu, ilçede yaz sıcaklarının vazgeçilmezlerinden olan yazlık sinemaya muhteşem bir fırça dokunuşu yaptı. Yazlık sinemanın duvarlarına Türkan Şoray, Fatma Girik, Tarık Akan, Cüneyt Arkın, Kemal Sunal gibi Türk sinemasının unutulmaz sanatçılarının resimleri yapıldı.

Mezitli Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu, ilçede yaz sıcaklarının vazgeçilmezlerinden olan yazlık sinemaya muhteşem bir fırça dokunuşu yaptı. Yazlık sinemanın duvarlarına Türkan Şoray, Fatma Girik, Tarık Akan, Cüneyt Arkın, Kemal Sunal gibi Türk sinemasının unutulmaz sanatçılarının resimleri yapıldı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yazlık sinemanın duvarlarına sanatçıların resimlerini yapan Mezitli Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubunun çalışmalarını ziyaret etti. Bir süre fırçayı alıp resim yapanlara destek olan Tarhan, gösterdikleri duyarlılık ve belediye çalışmalarına verdikleri destekler nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Başkan Tarhan, ziyareti sırasında Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul’a da pastalı sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Mezitli Kent Konseyinin çok değerli çalışmalar yaparak kente çok değerli katkılarının bulunduğuna vurgu yapan Tarhan, “Pek çok projemizde bizlere destek vererek belediyemizin en önemli gönüllü destekçileri oluyorlar. Bugün de yazlık sinemamızın duvarlarına, tamda olması gerektiği gibi Türk sinemasına büyük katkıları bulunan unutulmaz sanatçılarımızın resmini yapıyorlar. Türk sineması nostaljisini yazlık sinemamızın duvarlarında yaşatıyorlar. Ben de hem moral vermek hem de bu güzel anlara tanıklık etmek için ziyaret ettim. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.