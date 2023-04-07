Merkez Mahallesinde gerçekleşen açılışa; Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, apartman ve site yöneticileri, STK temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış öncesi kısa bir konuşma yapan Tarhan, “Kendimi şanslı hissediyorum çünkü Mezitli gibi demokratik bir ilçede belediye başkanlığı yapıyorum. Mezitli’de yaşayan halkın duruşunu çok beğeniyorum. Belediye başkanlarının bir hayali olması lazım. Eğer bir belediye başkanın hayali yoksa doğru bir yol alamaz. Bu hayali kurarken tabi ki halkın duyarlılığını iyi hissetmesi gerekiyor. Bunları görerek 9 yıl önce işe başladık. Sloganlarımızda ‘Mezitli’ye değer katacağız’ demiştik. İlk önce birçok kişi nasıl olacak bu diye sordular. Ama şimdi bir kentte nasıl değer katılır herkes tanık oldu. Yine sloganlarımızın arasında ‘Halkın belediyesi olacağız’ demiştik. Kısa sürede belediyemiz halkın belediyesi oldu ve bende belli çıkar çevrelerinin belediye başkanı olmadım. Halkın belediye başkanı olduğumu zannediyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye’yi örgütlenerek refaha kavuşturacaklarını dile getiren Tarhan, “İlçemizde özellikle çevre konularına ciddi hassasiyet duyan bir toplum var. Bunun yanı sıra bizim de siyasal bilincimiz gereği örgütlü toplumlara ihtiyaç duyuyoruz. Bu konuda ciddi çalışmalarımız var. Örgütlü topluma sonuna kadar inananlardanım. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ya hep beraber bu ülkede refaha ulaşacağız veya hep beraber yok olacağız. Apartman ve sitelerin yönetimini önemsedik. Kurulmasında ciddi gayret gösterdik. Bugün de burada Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan apartman ve site yöneticilerinin bir araya geleceği bir mekân oluşturduk. İlçemize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Türkiye’de bir ilk olduğunu dile getiren Mezitli Siteler Arası Dayanışma Derneği Başkanı Vakkas Kılınç “Siteler arası dayanışma fikriyatını ortaya atan Başkanımız Neşet Tarhan ve bunu örgütlemeye çalışan yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza özel olarak teşekkür etmek istiyorum. İçinden geçtiğimiz özellikle toplumsal tahribatın geçildiği bu dönemde böyle bir kuruluşun ortaya çıkartılması çok değerlidir. Burası Türkiye de ilk olan bir örgütlenme modelidir. Özellikle dernek demek yerine Siteler Arası Dayanışma Evi dedik. Çünkü halkın bütününe inmesi üzerinde durduk. Bu anlamda da başta Başkanıma sonra yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.