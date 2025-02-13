Başkan Tuncer sahil bölgesinde incelemelerde bulundu

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Mezitli’nin sahil şeridini yaz sezonuna en iyi şekilde hazırlamak için kapsamlı bir çalışma başlatıyor. Sahilde yapılacak düzenlemeler kapsamında yeni bisiklet ve yürüyüş yolları, sosyal tesisler, duş alanları vb. noktalar vatandaşların hizmetine sunulacak. Çalışmaların startına başlanmak üzere Başkan Tuncer alanda incelemelerde bulunarak, ekiplerden bilgi aldı.

Başkan Tuncer, sahil bölgesinde ekipleriyle birlikte incelemelerde bulunarak çalışma yapılacak yerleri detaylıca inceledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Tuncer, “Mezitli’mizin eşsiz sahilinde hayata geçireceğimiz yürüyüş ve bisiklet yolları için alanda incelemelerde bulunduk, ekiplerimizden çalışmalar hakkında bilgi aldık. Vatandaşlarımızın keyifli vakit geçirebileceği çeşitli sosyal donatılarla da bölgeyi zenginleştirmeye hazırlanıyoruz. Mezitlimiz için çalışmaya, güzelleştirmeye ve yenilikler katmaya devam edeceğiz!” dedi.

Vatandaşlar memnuniyetini dile getirdi

Başkan Tuncer alanda incelemelerde bulunurken vatandaşlar, Başkan Tuncer’in hizmetlerinden duydukları memnuniyeti ifade etti. Sahil esnafı ve vatandaşlar, sahillerin her yıl daha da güzelleştiğini belirterek projeleri desteklediklerini dile getirdi.

Mezitli’de yaşayan Emine Akarca, “Belediyemizin yaptığı hizmetlerden çok memnunuz. Geçen yıl ücretsiz şezlong ve şemsiye uygulaması sayesinde rahatça deniz keyfi yapabildik. Şimdi de yeni yürüyüş yolları ve sosyal alanlar yapılacağı müjdesini öğrendik. Mezitli her geçen gün daha güzel hale geliyor.” dedi.

Mezitli sahilleri turizme katkı sağlayacak

Önceki yıllarda büyük beğeni toplayan ücretsiz şezlong ve şemsiye hizmetinin bu yıl da devam edeceğini belirten Başkan Tuncer, Mezitli sahillerini herkes için daha konforlu ve keyifli hale getirmeyi amaçladıklarını vurguladı. Yeni sosyal tesislerin yanı sıra, artırılacak hizmetlerle Mezitli’nin turizm potansiyelinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Başkan Tuncer, kentin göz bebeği sahil bölgesini daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini belirtti.